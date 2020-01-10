بعد غياب خمس سنوات.. رئيس الفيفا ينضم لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية

فاز غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية لينهي خمس سنوات من غياب الفيفا عن اللجنة.

ولم تضم اللجنة الأولمبية الدولية أي عضو من الفيفا والاتحاد الدولي لألعاب القوى، كلاهما بين أكبر الرياضات الأولمبية، منذ رحيل الرئيس السابق للفيفا بلاتر والأمين دياك رئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى في 2015.

وظلت عضوية اللجنة الأولمبية الدولية بالنسبة لرئيس الفيفا والاتحاد الدولي للقوى تلقائية لسنوات طويلة.

لكن بعد تعرض الاتحاديين لفضائح فساد وتعاطي للمنشطات شوهت صورتهما الدولية أجلت اللجنة الأولمبية الدولية انتخاب عضوين بديلين.

ولا يزال الاتحاد الدولي لألعاب القوى بدون ممثل في اللجنة الأولمبية الدولية بعد أن قررت اللجنة الشهر الماضي إرجاء دخول سيباستيان كو رئيس الاتحاد بسبب ما قالت اللجنة إنه تضارب في المصالح.

وجاء انتخاب إنفانتينو بموافقة 63 عضوا واعتراض 13 ليحصل على عضوية اللجنة بصحبة رئيس الاتحاد الدولي للتنس ديفيد هاجرتي ورئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ياسوهيرو ياماشيتا.