صور.. قائمة أفضل مهاجم لعام 2013

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الفيفا يعلن القائمة المختصرة لأفضل مهاجم وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في صراع أخر على لقب أفضل مهاجم في العالم لعام 2013.