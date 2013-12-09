صور.. قائمة أفضل مهاجم لعام 2013

انضم زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى قائمة أفضل 15 مهاجماً في العالم لعام 2013، بالرغم من فشله في قيادة السويد إلى نهائيات مونديال البرازيل، حيث سينافس عدد كبير من النجوم الذين تألقوا على مدار الموسم الماضي.
وقد رشح الاتحاد الدولي الفيفا لاعب واحد فقط من خارج الدوريات الخمس الأفضل في العالم، وكان الممثل الوحيد لقارة إفريقيا وهو النجم العاجي ديديه دروجبا الذي لعب على مدار الموسم الماضي لغلطة سراي التركي.
والقائمة كالتالي:
-لويس سواريز، الأرجنتين، مان سيتي
- ماريو بالوتيلي، إيطاليا، ميلان
- إدينسون كافاني، الأوروغواي، باريس سان جيرمان
- دييجو كوستا، إسبانيا، أتلتيكو مدريد
- كريستيانو رونالدو، البرتغال، ريال مدريد
- ديديه دروجبا، كوت دي فوار، غلطة سراي
- راداميل فالكاو، كولومبيا، موناكو
- زلاتان إبراهيموفيتش، باريس سان جيرمان
- روبرت ليفاندوفسكي، بوروسيا دورتموند
- ماريو ماندزوكيتش، بايرن ميونيخ
- ليونيل ميسي، الأرجنتين، برشلونة
- نيمار، البرازيل، برشلونة
- واين روني، إنكلترا، مانشستر يونايتد
- لويس سواريز، الأوروغواي، ليفربول
- روبن فان بيرسي، هولندا، مانشستر يونايتد