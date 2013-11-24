صور.. أشهر 5 خائنات في ملاعب كرة القدم

أشهر 5 خائنات في ملاعب كرة القدم

ـ عارضة الأزياء الفرنسية فانيسا بيرونسيل.. خانت صديقها واين بريدج مع زميله جون تيري لتخلق إحدى أكبر فضائح كرة القدم على مدار تاريخها، تلك الخيانة التي كانت حديث المجتمع البريطاني، وتسبب في أزمة كبيرة بالمنتخب الانجليزي فسُحبت شارة القيادة من تيري واعتزل بريدج.

ـ ناتاشا زوجة رودري جيجز.. خانت زوجها مع ريان جيجز لاعب مانشيستر يونايتد الانجليزي ثم اعترفت بجريمتها، زوجها سامحها ثم انفصل بعد عام واحد من الفضيحة، وتسببت في قطع علاقة الشقيقين للأبد.

ـ ميليسا ساتا.. تلك الفاتنة الإيطالية المجنونة خانت صديقها كيفين بيرنس بواتنغ لاعب شالكة مرتين.. الأولى مع كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد والثانية مع جون كارو المهاجم النرويجي العملاق.

ـ ايرينا تشايك.. عارضة الأزياء الروسية المثيرة التي يعشقها رونالدو، تعددت التقارير الصحفية عن خيانتها له مع كثرة تصرفاتها المستفزة سواء بالظهور مع رجال آخرين في أوضاع حميمة أو بملابسها الفاضحة على الشواطئ بعيدا عنه، أبرز ما تم تداوله كان خيانتها للدون مع أوليفيان جيرو لاعب أرسنال.

ـ لاري بلاسي.. زوجة فرانشيسكو توتي لاعب روما الإيطالي، وفقا لتقرير نشرته مجلة "إيفا" بلاسي كانت على علاقة مع رجل التلفزيون لوك دون علم ملك روما الشهير.