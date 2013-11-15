صور.. حرب بين ماكسي لوبيز وإيكاردي بسبب فتاة

اندلع صراع قوي بين لاعبين أرجنتينيين على موقع تويتر للفوز بقلب مواطنتهما عارضة الأزياء واندا نارا التي قررت الإنفصال عن ماكسي لوبيز لتسقط في حب إيكارادي.

وأعلن إيكاردي على حسابه الشخصي على تويتر ارتباطه بعارضة الأزياء الأرجنتينية واندا نارا، الزوجة السابقة لماكسي لوبيز والتي أنجبت منه ثلاثة أطفال.

وكتب نجم إنتر ميلان الصاعد تغريدة موجهة لواندا على موقع التواصل الاجتماعي قال فيها: "واندا نارا..أحبك كثيراً، ليس من السهل البوح بمشاعري، لكنني اكتشفت أن عواطفي تجاهك بدون حدود".

وجاء إعلان إيكاردي بعد ستة أيام من نشر واندا تغريدة على نفس الموقع أعلنت فيها إنهاء علاقتها بلوبيز بعد زواج استمر ستة أعوام.

وبررت واندا انفصالها عن ماكسي بأنه يغيب عنها منذ ثلاثة أشهر، مبينة في مقابلة صحفية حيث صرحت: "هناك أمور يمكن التسامح فيها، لكن لوبيز أهملني، يعيش في ترف بينما يتجنب الألم الذي أعيشه، قررت إنهاء العلاقة لإنقاذ العائلة".

وكان إيكاردي صديقا لماكسي لوبيز وزوجته في السابق واستغل غيابه عن العائلة ليخطف زوجته و يقع في حبها، ولم يعلق ماكسي لوبيز لحد الساعة عن تعليقات طليقته ومواطنه وصديقه بعد التصريحات الأخيرة.