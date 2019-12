”الوادا“ تمنع روسيا من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية لأربع سنوات

أعلنت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ”وادا“ منع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية، وبطولات العالم في مجموعة من الرياضات، لمدة 4 سنوات.

وبناءً على القرار ستحرم روسيا من المشاركة في أحداث رياضية مهمّة كدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020، والأولمبياد الشتوي 2022 في بكين، والألعاب البارالمبية.

غير أن استضافة مدينة سان بطرسبرغ الروسية لمباريات في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، ومدينة سوتشي للجائزة الكبرى ضمن البطولة العالم للفورمولا واحد، لن تكون مشمولة بهذه العقوبات.

