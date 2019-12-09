”الوادا“ تمنع روسيا من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية لأربع سنوات

أعلنت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ”وادا“ منع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية، وبطولات العالم في مجموعة من الرياضات، لمدة 4 سنوات.

وبناءً على القرار ستحرم روسيا من المشاركة في أحداث رياضية مهمّة كدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020، والأولمبياد الشتوي 2022 في بكين، والألعاب البارالمبية.

غير أن استضافة مدينة سان بطرسبرغ الروسية لمباريات في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، ومدينة سوتشي للجائزة الكبرى ضمن البطولة العالم للفورمولا واحد، لن تكون مشمولة بهذه العقوبات.

Breaking News: Antidoping leaders have banned Russia from global sports, including next summer’s Olympic Games in Tokyo, for 4 years https://t.co/7Jt5g26HXc — The New York Times (@nytimes) December 9, 2019

وبموجب العقوبات المقترحة، سيُسمح للرياضيين الروس بالمنافسة في الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل في طوكيو تحت راية محايدة، لكن بشرط أن يتمكنوا من إثبات أنهم لم يكونوا جزءًا من منظومة التنشط.

وقالت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء إن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) منعت روسيا من المشاركة في الأولمبياد وبطولات العالم في مجموعة من الرياضات، اليوم الاثنين، بسبب التلاعب في نتائج اختبارات منشطات.

وأصدرت اللجنة التنفيذية في الوادا قرارها بعد أن خلصت إلى أن موسكو تلاعبت ببيانات من خلال وضع أدلة مزيفة وحذف ملفات ترتبط باختبارات منشطات إيجابية كان يمكن أن تساعد في ضبط غشاشين.