ميليغان قائد منتخب أستراليا لكرة القدم يعتزل دوليًّا

قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن مارك ميليغان قائد المنتخب الوطني أعلن اعتزاله اللعب دوليًّا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا مع أستراليا في آخر أربع نسخ لكأس العالم. وبدأ مسيرته الدولية أمام ليختنشتاين في يونيو/ حزيران 2006 ولعب 80 مباراة مع بلاده.

وقال ميليغان في بيان على موقع الاتحاد الأسترالي: ”شرُفت بتمثيل منتخب أستراليا في آخر 14 عامًا“.

وارتدى ميليغان شارة قيادة أستراليا 19 مرة وكان آخر ظهور له مع المنتخب في انتصار 5-صفر على نيبال في أكتوبر/ تشرين الأول في تصفيات كأس العالم 2022.