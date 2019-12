شغب جماهيري وقنابل مسيلة للدموع إثر وداع كروزيرو الدوري البرازيلي للمرة الأولى (فيديو)

شهدت مباراة بالدوري البرازيلي لكرة القدم، اليوم الأحد، أحداث شغب جماهيري قبل نهاية اللقاء بعد تأكد هبوط فريقه للدرجة الأدنى.

وضاعت آمال فريق كروزيرو في البقاء بدوري الأضواء بعد هزيمته من قِبل ضيفه بالميراس بهدفين دون ردٍ في الجولة الأخيرة للدوري البرازيلي.

فمع حلول الدقيقة 85 قامت الجماهير بإلقاء الكراسي، والألعاب النارية، داخل أرضية الملعب بعدما تأكدت من هبوط فريقها كروزيرو إلى الدرجة الأدنى.

Scenes at the Mineirão as Cruzeiro are relegated. Disorder as seats are thrown and the stadium is evacuated.

Police moving in, inside and outside the stadium. pic.twitter.com/ydk2QSSN9C

— World Football Index (@WorldFootballi) December 8, 2019