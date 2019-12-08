 شغب جماهيري وقنابل مسيلة للدموع إثر وداع كروزيرو الدوري البرازيلي للمرة الأولى (فيديو) – إرم نيوز‬‎

شغب جماهيري وقنابل مسيلة للدموع إثر وداع كروزيرو الدوري البرازيلي للمرة الأولى (فيديو)

شغب جماهيري وقنابل مسيلة للدموع إثر وداع كروزيرو الدوري البرازيلي للمرة الأولى (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

شهدت مباراة بالدوري البرازيلي لكرة القدم، اليوم الأحد، أحداث شغب جماهيري قبل نهاية اللقاء بعد تأكد هبوط فريقه للدرجة الأدنى.

وضاعت آمال فريق كروزيرو في البقاء بدوري الأضواء بعد هزيمته من قِبل ضيفه بالميراس بهدفين دون ردٍ في الجولة الأخيرة للدوري البرازيلي.

فمع حلول الدقيقة 85 قامت الجماهير بإلقاء الكراسي، والألعاب النارية، داخل أرضية الملعب بعدما تأكدت من هبوط فريقها كروزيرو إلى الدرجة الأدنى.

ووفقًا لصحيفة ”غلوبو“ البرازيلية، قامت الشرطة البرازيلية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، دون وقوع أي إصابات وفقًا لما نشرته الصحيفة.

وودّع فريق كروزيرو الدوري البرازيلي للمرة الأولى في تاريخه بعد احتلاله المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

ووفقًا للوائح الاتحاد البرازيلي، يهبط إلى الدرجة الأدنى أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة في جدول الترتيب.

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