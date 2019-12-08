شغب جماهيري وقنابل مسيلة للدموع إثر وداع كروزيرو الدوري البرازيلي للمرة الأولى (فيديو)

شهدت مباراة بالدوري البرازيلي لكرة القدم، اليوم الأحد، أحداث شغب جماهيري قبل نهاية اللقاء بعد تأكد هبوط فريقه للدرجة الأدنى.

وضاعت آمال فريق كروزيرو في البقاء بدوري الأضواء بعد هزيمته من قِبل ضيفه بالميراس بهدفين دون ردٍ في الجولة الأخيرة للدوري البرازيلي.

فمع حلول الدقيقة 85 قامت الجماهير بإلقاء الكراسي، والألعاب النارية، داخل أرضية الملعب بعدما تأكدت من هبوط فريقها كروزيرو إلى الدرجة الأدنى.

Scenes at the Mineirão as Cruzeiro are relegated. Disorder as seats are thrown and the stadium is evacuated. Police moving in, inside and outside the stadium. pic.twitter.com/ydk2QSSN9C — World Football Index (@WorldFootballi) December 8, 2019

ووفقًا لصحيفة ”غلوبو“ البرازيلية، قامت الشرطة البرازيلية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، دون وقوع أي إصابات وفقًا لما نشرته الصحيفة.

وودّع فريق كروزيرو الدوري البرازيلي للمرة الأولى في تاريخه بعد احتلاله المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

Cenas lamentáveis no Mineirão! Muitas bombas e correria nas arquibancadas após o rebaixamento do Cruzeiro. pic.twitter.com/eopKHY79fJ — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) December 8, 2019

ووفقًا للوائح الاتحاد البرازيلي، يهبط إلى الدرجة الأدنى أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة في جدول الترتيب.