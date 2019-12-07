توخيل يشرح لكيليان مبابي سر استبداله في مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه واللاعب غاضب (فيديو)

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن علاقة النجم كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ومدربه الألماني توماس توخيل ليست على ما يرام حاليًا، وقد ظهر ذلك بوضوح خلال استبداله في الفوز على مونبلييه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الفرنسي اليوم السبت.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن العلاقة عاشت فصلًا جديدًا من التوتر عندما قرر المدير الفني الألماني استبدال مهاجمه الشاب في الدقيقة الأخيرة من المباراة والدفع بإيريك مكسيم تشوبو-موتينج، ما أغضب الدولي الفرنسي الشاب.

وبدا الانزعاج على وجه مبابي أثناء خروجه من الملعب ليسرع توخيل نحوه ويفسر له قرار استبداله، بينما لم ينظر له المهاجم لكن المدرب حاول معانقته لكن مبابي أشاح وجهه للاتجاه المعاكس.

Not a good look from Kylian Mbappé this afternoon as he appeared to ignore Thomas Tuchel when being substituted off. pic.twitter.com/H1nYqLEn04 — Get French Football News (@GFFN) December 7, 2019

وتأتي هذه الواقعة بعد ثلاثة أيام من استبداله خلال الفوز بهدفين نظيفين على نانت في الدوري أيضًا في الدقيقة 78، ليحل محله الأرجنتيني ماورو إيكاردي ليغضب مبابي أيضًا خاصة أنه سجل أحد هدفي الفوز.

واستغل باريس سان جيرمان القوة الهجومية الثلاثية وفاز 3-1 على مونبلييه، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين.

وسجل نيمار ومبابي وإيكاردي الأهداف في غضون ثماني دقائق بعد طرد بيدرو منديز لاعب مونبلييه في الدقيقة 72، ليعزز بطل فرنسا تصدره للمسابقة بفارق ثماني نقاط.

ويملك سان جيرمان 39 نقطة من 16 مباراة بينما يأتي أولمبيك مرسيليا ثانيًا برصيد 31 نقطة عقب مباراة توقفت لعدة دقائق بعدما ألقى أحد المشجعين قارورة على رأس كيلور نافاس حارس باريس.

ويحتل مونبلييه، الذي تقدم في الشوط الأول بهدف لياندرو باريديس بطريق الخطأ في مرماه، المركز الثامن برصيد 24 نقطة من 17 مباراة.

خلافات قديمة

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن الخلافات بين مبابي ومدربه ليست جديدة لكنها منذ الموسم الماضي عندما قرر توخيل عدم الدفع بالمهاجم في آخر مباراتين في الدوري ليحرمه من المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي التي انتزعها ليونيل ميسي الموسم الماضي.

كما أن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد دفعته لإطلاق تصريحات مثيرة للجدل خلال حفل توزيع جوائز أفضل لاعبي الدوري الفرنسي الموسم الماضي بشأن رغبته في خوض تحدٍ جديد.

وقال في مايو/آيار الماضي: ”إنها لحظة مهمة للغاية بالنسبة لي، قابلت أشياء كثيرة هنا، وأعتقد أن الوقت قد حان لتحمل المزيد من المسؤوليات، وأتمنى أن يكون ذلك مع باريس سان جيرمان أو في أي فريق آخر“.

ويرتبط مبابي بعقد مع النادي الباريسي حتى 2022 ويواصل النادي محاولته لإقناعه بالتجديد بينما يعلم جيدًا أن ريال مدريد يريد التعاقد معه بتوصية من مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.