توخيل يشرح لكيليان مبابي سر استبداله في مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه واللاعب غاضب (فيديو)

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن علاقة النجم كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ومدربه الألماني توماس توخيل ليست على ما يرام حاليًا، وقد ظهر ذلك بوضوح خلال استبداله في الفوز على مونبلييه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الفرنسي اليوم السبت.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن العلاقة عاشت فصلًا جديدًا من التوتر عندما قرر المدير الفني الألماني استبدال مهاجمه الشاب في الدقيقة الأخيرة من المباراة والدفع بإيريك مكسيم تشوبو-موتينج، ما أغضب الدولي الفرنسي الشاب.

وبدا الانزعاج على وجه مبابي أثناء خروجه من الملعب ليسرع توخيل نحوه ويفسر له قرار استبداله، بينما لم ينظر له المهاجم لكن المدرب حاول معانقته لكن مبابي أشاح وجهه للاتجاه المعاكس.

Not a good look from Kylian Mbappé this afternoon as he appeared to ignore Thomas Tuchel when being substituted off. pic.twitter.com/H1nYqLEn04

— Get French Football News (@GFFN) December 7, 2019