نيمار يشير لجماهير باريس سان جيرمان بالصمت ردًّا على صافرات الاستهجان ضده

لازالت العلاقة سيئة بين النجم البرازيلي نيمار وجماهير فريق باريس سان جيرمان رغم كونه يتألق في اللقاءات التي لعبها هذا الموسم لكنها تواجهه دائمًا بصافرات الاستهجان والهتافات المضادة.

وخلال لقاء نانت تعرض النجم البرازيلي لمعاملة سيئة مرة أخرى من جماهير فريقه التي واجهته بصافرات الاستهجان والهتافات لكنه اضطر للرد عليهم بعدما سجل الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء.

وطالب نيمار الجماهير بالسكوت بإشارة من يده على فمه وهو ما زاد من غضبها حسب تقارير إعلامية إسبانية.

ولم تنس جماهير باريس سان جيرمان للنجم البرازيلي رغبته في الرحيل الصيف الماضي نحو برشلونة وضغطه على إدارة الفريق للرحيل.

ورغم بقائه في الفريق وتأكيده على كونه سيقدم كل ما لديه من أجل باريس سان جيرمان لكن الجماهير قررت معاقبته على سلوكه في الصيف.

وغاب نيمار بضع مرات بسبب الإصابة وعاد أخيرًا للفريق لكنه لم يبدأ أساسيًّا أمام ليل في الدوري الفرنسي وأمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا إذ شارك كبديل.

وعاد نيمار للتشكيل الرسمي خلال لقاء نانت لكنه غادر الملعب بعد تسجيله الهدف الثاني في اللقاء من ضربة جزاء وترك مكانه للأوروغوياني إيدينسون كافاني.

ولم يتخل نيمار عن حلمه في العودة لبرشلونة حيث ذكرت تقارير إعلامية عن كونه لازال يرغب في الرحيل والعودة للعب بجوار صديقيه الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز.

مبابي عاشر هداف تاريخي لباريس سان جيرمان

سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان في لقاء نانت ليرفع عدد أهدافه برفقة الفريق إلى 71 هدفًا في 101 لقاء فقط كما ساهم في 32 تمريرة حاسمة.

وأصبح النجم الفرنسي البالغ 20 سنة في المركز العاشر في لائحة الهدافين التاريخيين للفريق والتي يتصدرها الأوروغوياني إيدينسون كافاني برصيد 195 هدفًا.

ويتواجد ضمن العشرة الأوائل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي يحتل المركز الثاني برصيد 156 هدفًا فيما يحتل الجزائري مصطفى دحلب المركز الخامس برصيد 98 هدفًا.

ومن اللاعبين الحاليين يتواجد الأرجنتيني أنخل دي ماريا في المركز الثامن برصيد 78 هدفًا.

ويبقى مستقبل النجم الفرنسي كليان مبابي غير مضمون في باريس سان جيرمان في ظل اهتمام فرق كبرى بخدماته أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وفرق إنجليزية.

وتسعى إدارة الفريق الباريسي للمحافظة على نجمها، وذكرت تقارير إعلامية أنها مستعدة لمنحه راتبًا كبيرًا لتمديد عقده والبقاء في الفريق.