نتائج قرعة بطولة كأس أمم أوروبا ”يورو 2020“ كاملة (صورة)

وقعت البرتغال حاملة اللقب في مجموعة واحدة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2020 مع فرنسا وألمانيا فيما تلعب إنجلترا ضد كرواتيا في إعادة للدور قبل النهائي لكأس العالم بعد القرعة التي اقيمت في بوخارست، اليوم السبت.

وتلعب فرنسا بطلة العالم ضد ألمانيا والبرتغال والفائز من الملحق رقم 1 أو 4 في المجموعة السادسة التي تقام في ميونيخ وبودابست وهي الأصعب من بين المجموعات الست في البطولة.

وكانت البرتغال في التصنيف الثالث خلال القرعة بسبب نتائجها المتواضعة في التصفيات.

ووقعت إنجلترا وكرواتيا، اللتان تلتقيان في أول مباراة للمجموعة الرابعة في لندن، مع التشيك والفائز من الملحق رقم 3.

ومن المقرر أن تقام البطولة في نسختها المقبلة بمشاركة 24 منتخبًا، كما حدث عام 2016، لكنها ستقام هذه المرة في 12 مدينة مختلفة.

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: إيطاليا – سويسرا – تركيا – ويلز.

المجموعة الثانية: روسيا – الدنمارك – بلجيكا – فنلندا.

المجموعة الثالثة: هولندا – أوكرانيا – النمسا – الفائز من ملحق D.

المجموعة الرابعة: إنجلترا – كرواتيا – التشيك – الفائز من ملحق C.

المجموعة الخامسة: إسبانيا – بولندا – السويد – الفائز من ملحق B.

المجموعة السادسة: ألمانيا – فرنسا – البرتغال – الفائز من ملحق A.

وصعد حتى الآن 20 فريقًا عبر التصفيات المؤهلة للبطولة، وفي انتظار 4 منتخبات أخرى ستتأهل عبر الملحق الذي سيخوضه 16 منتخبًا في مارس/آذار 2020.

آلية سحب القرعة والقيود

سيتم سحب القرعة وتوزيع الـ24 منتخبًا على 6 مجموعات، لتضم كل مجموعة 4 فرق فقط في اليورو.

وبناء على قرارات اللجنة التنفيذية باليويفا، فهناك منتخبات لا يُسمح بوضعها في مجموعة واحدة وهي (البوسنة × كوسوفو)، (صربيا × كوسوفو)، (روسيا × كوسوفو) و(أوكرانيا × روسيا) لأسباب سياسية.

ويُطبق هذا الحظر على مرحلة المجموعات فقط، ما يعني إمكانية صدام هذه المنتخبات في الأدوار الإقصائية، حال تأهلهم لليورو، نظرًا لخوض البوسنة، كوسوفو وصربيا الملحق المؤهل.

تصنيف المنتخبات

أعلن اليويفا عقب انتهاء التصفيات القارية، مستويات المنتخبات المتأهلة للبطولة، وجاءت كالتالي:

المستوى الأول: بلجيكا، إيطاليا، إنجلترا، ألمانيا، إسبانيا، أوكرانيا.

المستوى الثاني: فرنسا، بولندا، سويسرا، كرواتيا، هولندا، روسيا.

المستوى الثالث: البرتغال، تركيا، الدنمارك، النمسا، السويد، التشيك.

المستوى الرابع: ويلز، فنلندا وباقي الـ4 منتخبات التي ستتأهل من الملحق.

The #EURO2020 groups have been drawn! ???? Which matches are you excited for? pic.twitter.com/CU7SvtNAXq — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 30, 2019

قواعد التصنيف

اعتمد اليويفا في تصنيف المنتخبات المتأهلة بناء على عدة معايير خاصة بنتائج ووضع كل منتخب في تصفيات اليورو، وهي كالتالي:

مركز كل منتخب في مجموعته بالتصفيات/ عدد النقاط/ فارق الأهداف/ الأهداف المسجلة/ الأهداف المسجلة خارج الأرض/ عدد الانتصارات/ عدد الانتصارات خارج الأرض/ اللعب النظيف/ مركز الفريق في التصنيف العام لدوري الأمم.

وبالتالي، فإن كافة المنتخبات الـ4 التي ستتأهل عبر الملحق سيتم وضعها في الوعاء (المستوى) الرابع.

المدن المستضيفة

تقرر توزيع المنتخبات المستضيفة تلقائيًا على المجموعات الـ6، لضمان خوضها مباريات على ملعبها في دور المجموعات، وهي كالتالي:

روما / باكو: تستضيفان مباريات المجموعة الأولى التي تأتي إيطاليا على رأسها.

سان بطرسبرج/كوبنهاجن: تستضيفان مباريات المجموعة الثانية التي ستضم بلجيكا، وروسيا والدنمارك، بالإضافة لفنلندا أو ويلز.

أمستردام/بوخارست: تستضيفان مباريات المجموعة الثالثة المتواجد بها أوكرانيا وهولندا.

لندن/جلاسكو: تستضيفان المجموعة الرابعة التي تتواجد إنجلترا على رأسها.

بلباو/دوبلن: تستضيفان المجموعة الخامسة التي تأتي إسبانيا على رأسها.

ميونخ/بودابست: تستضيفان المجموعة السادسة التي تأتي ألمانيا على رأسها.

وحال نجاح منتخبات رومانيا، وإسكتلندا، وأيرلندا، والمجر في التأهل عبر الملحق، سيتم وضعها مباشرة في المجموعات التي تستضيفها المدن الخاصة بهم.

وعلى سبيل المثال، سيتم وضع رومانيا حال تأهلها في المجموعة الثالثة، التي تستضيف مبارياتها أمستردام وبوخارست.

وضمنت منتخبات إيطاليا، وهولندا، وإنجلترا، وإسبانيا وألمانيا خوض 3 مباريات على أرضها في مرحلة المجموعات بعد تأهلهم مباشرة عبر التصفيات.

وأجرى اليويفا قرعة مؤخرًا على هامش قرعة الملحق، لمعرفة من سيخوض 3 مباريات على أرضه بين روسيا والدنمارك، والتي أسفرت عن فوز الأخير بذلك، ليكتفي الدب الروسي بخوض مباراتين فقط على ملعبه.

انطلاق اليورو

من المقرر أن تنطلق بطولة اليورو يوم 12 يونيو/حزيران 2020، حيث ستقام مباراة الافتتاح في مدينة روما، وتحديدًا في ملعب الأولمبيكو.

وسيستمر دور المجموعات حتى نهايته يوم 24 يونيو/حزيران، ليتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لدور الـ16 بجانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في كافة المجموعات.

وسيحتضن ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، الدور نصف النهائي، وكذلك المباراة النهائية للبطولة يوم 17 يوليو/تموز.