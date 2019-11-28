حرق تمثال إبراهيموفيتش في مالمو (فيديو)

ردَّت جماهير مالمو بغضب على إعلان شراء المهاجم زلاتان إبراهيموفتيش أسهمًا في هامربي المنافس في الدوري السويدي لكرة القدم بتخريب تمثاله خارج استاد مالمو.

وأُعلن أمس الأربعاء أن إبراهيموفيتش البالغ عمره 38 عامًا، هداف السويد عبر العصور برصيد 62 هدفًا في 116 مباراة، اشترى 25 في المئة من أسهم هامربي الذي احتل المركز الثالث في الدوري هذا الموسم.

وقال إبراهيموفيتش إنه يريد أن يحول هامربي إلى أكبر فريق في المنطقة الإسكندنافية ليغضب جماهير فريقه السابق مالمو الذي صنع اسمه قبل مسيرة مليئة بالألقاب في هولندا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الجماهير قامت بتخريب تمثال إبراهيموفيتش الذي كُشف عنه الستار في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول في حضور مهاجم السويد وكتبت إساءات عنصرية ضدّه.

وقال جيمي مورين المتحدث باسم الشرطة لشبكة إي.في.سي مشيرًا إلى أنه تم فتح تحقيق في الواقعة ”العديد من الجماهير خربت التمثال..“.