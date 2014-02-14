بيلد تكشف رواتب لاعبي بايرن ميونيخ

قامت صحيفة "بيلد" الألمانية بنشر قائمة تضم رواتب لاعبي فريق بايرن ميونيخ الفائز بخمسة ألقاب في السنة الماضية، ومدربهم الإسباني بيب غوارديولا.

وكشفت اللائحة أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري والنجم الألماني الجديد المنتقل للفريق الموسم الحالي من بروسيا دورتمند الشاب ماريو غوتزه يحصلان على أعلى أجر بين اللاعبين بمبلغ يصل لـ 12 مليون يورو سنوياً.

ويبقى المدرب الإسباني بيب غوارديولا هو الأعلى أجراً في الفريق الألماني بأجر سنوي يبلغ 17 مليون يورو، وهو ما يمنحه لقب المدرب الأعلى أجراً في العالم.

ويأتي في المرتبة الثانية فيما يخص اللاعبين نجما المنتخب الألماني العميد فيليب لام وزميله باستيان شفاينشتايغر، وينال كلاهما 10 مليون يورو في العام، ثم في المرتبة الثالثة يأتي الإسباني تياغو ألكانتارا والحارس الألماني مانويل نوير ومواطنه توماس مولر براتب 8 ملايين يورو.

وكانت المفاجأة أن الدولي الهولندي النجم آرين روبن يأتي في الفئة الرابعة من ناحية الأجور رفقة الظهير النمساوي دافيد ألابا و يتقاضيان 7 ملايين يورو.