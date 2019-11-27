ميريل رادوي مدربًا جديدًا لمنتخب رومانيا

أعلن الاتحاد الروماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تعيين ميريل رادوي مدربًا للمنتخب الأول خلفًا لكوزمين كونترا الذي رحل عقب فشله في قيادة الفريق للتأهل إلى بطولة أوروبا 2020 من دور المجموعات.

ولا يزال المدافع السابق البالغ عمره 38 عامًا، الذي عمل مدربًا لمنتخب الشباب تحت 21 عامًا، يملك فرصة التأهل للنهائيات التي تقام بين الـ 12 من يونيو/ حزيران والـ12 من يوليو/ تموز 2020 من خلال مباريات الملحق.

وستلعب رومانيا، التي احتلت المركز الرابع في المجموعة السادسة بالتصفيات، على أرض أيسلندا في قبل نهائي الملحق الأوروبي في مارس/ آذار المقبل والفائز منهما سيلتقي مع بلغاريا أو المجر لحجز مقعد في النهائيات.

وفاز رادوي، الذي خاض 67 مباراة دولية، بثلاثة ألقاب للدوري الروماني مع ستيوا بوخارست ولقبين مع الهلال السعودي ومثلهما مع الأهلي الإماراتي.

وفي يونيو/ حزيران الماضي قاد منتخب رومانيا تحت 21 عامًا إلى قبل نهائي بطولة أوروبا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.