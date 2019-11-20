عناوين الصحف الرياضية: بيريز يضغط لضم مبابي.. و“رامبو بطل اليورو“.. و“تجربة الأخضر سلبية“ (صور)

شكلت نهاية تصفيات أمم أوروبا 2020، وعودة لويس إنريكي لتدريب منتخب إسبانيا وإقالة توتنهام لمدربه ماوريسيو بوكيتينو، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف باللقاءات الودية لمنتخبات البرازيل والسعودية وتجديد يوفنتوس لعقد مدافعه بونوتشي وكأس ديفيز للتنس وإياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على عودة لويس إنريكي لتدريب منتخب إسبانيا على حساب روبيرت مورينو، وكتبت: ”من الواضح أنه ليس الشيء ذاته الذي يكنه لويس لمورينو“.

كما اهتمت بتأهل منتخب ويلز لنهائيات أمم أوروبا 2020، وكتبت: ”بيل يتأهل لنهائيات أمم أوروبا“.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بإقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من تدريب فريق توتنهام وكتبت: ”توتنهام يقيل بوكيتينو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على التغيير الذي شهده منتخب إسبانيا بعودة لويس إرنريكي مدربًا ورحيل روبيرت مورينو، وكتبت: ”تغيير مع القطيعة“، في إشارة لرفض إنريكي بقاء مورينو كمساعد له.

كما اهتمت بسعي فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، للتعاقد مع كليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وكتبت: ”فلورنتينو يضغط من أجل مبابي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على التغيير الذي شهده المنتخب الإسباني بعودة إنريكي ورحيل روبيرت مورينو، وكتبت: ”تغيير يثير الجدل“.

كما اهتمت بتأهل ويلز لنهائيات أمم أوروبا وبالنسخة الجديدة لكأس ديفيز للتنس، وكتبت: ”المتصدر نادال يبدأ بفوز“.

كما تحدثت عن تواجد البرازيلي نيمار في مدريد لمشاهدة لقاءات كأس ديفز للتنس وكتبت: ”نيمار لا يفوت موعد المربع السحري“.

آس

ركزت الصحيفة على التغيير الذي شهده المنتخب الإسباني بعودة إنريكي لمنصب المدرب ورحيل روبيرت مورينو، وكتبت على لسان روبياليس: ”لا يوجد أحد هنا للعيش“.

كما تحدثت عن تأهل ويلز وطريقة احتفال غاريث بيل المستفزة لريال مدريد، وكتبت: ”بيل يتأهل لنهائيات أمم أوروبا ويسخر من ريال مدريد“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على إقالة فريق توتنهام لمدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وتحدثت عن المرشحين لخلافته، وكتبت: ”جوزيه مورينيو وأليغري يرغبان في المنصب“.

كما اهتمت بتأهل منتخب ويلز للنهائيات بفضل تألق أرون رامسي، وكتبت: ”رامبو بطل اليورو“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مشاكل النقل التلفزيوني في فرنسا، وكتبت: ”مشاكل التلفزيون“.

كما تحدثت عن نهائيات أمم أوروبا 2020 بعد نهاية التصفيات، وكتبت: ”فك تشفير المرشحين“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تجديد يوفنتوس لعقود لاعبيه وآخرهم المدافع ليوناردو بونوتشي حتى 2024، ونشرت صورته برفقة الحارس البولندي تشيزني (2024) والكولومبي خوان كوادرادو (2022)، وكتبت: ”مدرع“.

كما اهتمت بتألق الويلزي أورون رامسي لاعب يوفنتوس، والذي قاد منتخب بلاده لنهائيات أمم أوروبا 2020 بتسجيله هدفين في مرمى المجر.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على استعدادات الهلال السعودي لإياب دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياني وكتبت: ”الهلال يستعين بشركة أمنية“.

كما تحدثت عن اللقاء الودي بين السعودية والباراغواي، وكتبت: ”تجربة الأخضر سلبية“.

كما تحدثت عن الدوري السعودي من خلال مطالب مدرب الفيصلي، وكتبت: ”شاموسكا يطالب بجدولة الدور الثاني“.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بالملف الدولي، وكتبت: ”كليان مبابي ينوي الرحيل“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مانشستر سيتي، وكتبت: ”535 مليون جنيه إسترليني عائدات 2019 والأرباح تجاوزت 10 ملايين جنيه إسترليني للعام الخامس على التوالي“، و“خلدون المبارك: الإنجازات تجسد العمل الجاد على مدار عقد كامل“.

كما اهتمت باللقاء الودي الذي جمع البرازيل وكوريا الجنوبية في الإمارات، وكتبت: ”أبوظبي تنهي الهزائم البرازيلية: السامبا إبداع بثلاثية النمور“.

كما اهتمت الصحيفة بمشكلة أهلي دبي، وكتبت: ”الآسيوي يشترط خطابًا للاعتراف بوصافة 2015“.

كما تحدثت عن تصفيات أمم أوروبا، وكتبت: ”الإيطالي يكتسح الأرميني بـ9 أهداف والماتادور يسحق رومانيا في ليلة وداع مورينو“.