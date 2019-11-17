شاهد.. لويس سواريز يتدرب على حراسة المرمى (صورة)

تدرب المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، لاعب نادي برشلونة ومنتخب أوروغواي، على حراسة المرمى.

وانتشرت صور لسواريز، يتدرب على حراسة المرمى في استعدادات منتخب أوروغواي لمواجهة الأرجنتين، غدًا الاثنين.

وسواريز، الذي يكمل 33 عامًا، في يناير المقبل، سجل 58 هدفًا في 112 مباراة مع منتخب أوروغواي، وهو الهداف التاريخي لمنتخب أوروغواي، علمًا أنه سجل 8 أهداف وصنع هدفًا في 13 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، ليصل إلى تسجيل 185 هدفًا في 260 مباراة مع النادي الكتالوني.

???????????? حامي العرين لويس سواريز. pic.twitter.com/xtBPhDU8i1 — FCB World (@FCBW_A7) November 17, 2019

المستقبل

وكشف نيكولاس لوديرو، الصديق المقرب لسواريز، ولاعب منتخب أوروغواي ونادي سياتل ساندرز الأمريكي، موقف ”البيستوليرو“ بعد نهاية مشواره مع برشلونة.

وقال لوديرو، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن سواريز سيلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد نهاية مشواره مع البارسا.

وأضاف بقوله، في تصريحات نشرتها الصحيفة الكتالونية ”سواريز يريد اللعب في الدوري الأمريكي، ويسألني كثيرًا عن المنافسة في تلك المسابقة، كان حلمه أن يرتدي قميص برشلونة، وحقق هذا الحلم وتُوّج بالكثير من البطولات، وهو الآن يريد التغيير“.

وتابع بقوله: ”إن آجلًا أو عاجلًا فإن سواريز سيلعب في الدوري الأمريكي، وأمنيتي الخاصة أن ينضم سواريز إلى نادي سياتل ساندرز، رغم أن هذه ستكون مهمة صعبة للغاية، ولكن الأمر شبه محسوم تمامًا بالنسبة له، سيخرج من أوروبا بعد مشوار طويل في هولندا وإنجلترا وإسبانيا، وستكون محطته المقبلة في الولايات المتحدة“.

القرار الصعب

وينتهي عقد سواريز مع برشلونة صيف 2021، وهو ما يعني أنه يمكن أن يرحل عن البلوغرانا بنهاية الموسم الجاري، ما لم يتم تجديد التعاقد، حتى لا يكون صفقة مجانية ولاعبًا حرًا بعد ذلك.