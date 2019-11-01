ما الشيء الوحيد الذي ندم عليه أولي هونيس في 45 عامًا مع بايرن ميونخ؟

كشف أولي هونيس الرئيس التاريخي لنادي بايرن ميونخ الألماني، الخطأ الوحيد الذي يندم عليه، مع نهاية حقبته مع النادي البافاري.

وسيرحل هونيس عن رئاسة بايرن ميونخ في الأسابيع القليلة المقبلة، وسيخلفه في منصبه هيربيرت هاينر، المرشح الأوحد في الانتخابات المزمع إقامتها يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتحدث هونيس خلال مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لبايرن ميونخ، عن 45 عامًا قضاها داخل أروقة النادي، قائلًا: ”لم أندم أبدًا على يوم واحد لي هنا، وأشكر النادي على كل شيء حدث لي“.

وأضاف ”لم أرَ نفسي يومًا موظفًا هنا، بل كنت المشجع رقم 1 للنادي والفريق، والامتنان كلمة مهمة بالنسبة لي، وهو ما أشعر به تجاه بايرن“.

لكن هونيس، البالغ من العمر 67 عامًا، أشار إلى ندمه الوحيد وقال: ”كان خطأي الأكبر هو شؤوني الضريبية، ويؤسفني بشدة أن الانتقادات التي طالتني لها ما يبررها، لكني ممتن لعائلتي، لدعمها الهائل لي في تلك الأزمة“.

وأردف ”أتيحت لي الفرصة للتفكير كثيرًا في هذا الأمر وتعلمت منه الكثير في حياتي، ولست نادمًا على تلك الفترة، بل أتذكر دومًا في الأوقات الصعبة ضربات القدر التي واجهتها آنذاك“.

وأكمل: ”ذات مرة، كان هناك شخص يجلس في زنزانتي، رغم إطلاق سراحه، إلا أنه لم يأت أحد لمرافقته للخارج، وقال لي لا أعرف ما يجب أن أفعله، بعدها ذهب في سيارة أجرة لمكان أجهله.. تلك الخبرات تترك أثارًا بداخلك“.

وأكد هونيس أنه ليس الشخص دائم الحنين للماضي، لكنه أشار إلى تواصله مع عائلة بايرن ميونخ، وسيواصل دعوة اللاعبين لتناول الوجبات معه، مضيفًا: ”أرى نفسي بعدها شخصًا يقدم المشورة لمن يطلب النصيحة، لكني لن أرغم أحدًا على سماعها“.

وعن إمكانية كسر بايرن ميونخ حاجز الـ100 مليون يورو العام المقبل في سوق الانتقالات، قال هونيس: ”هذا أمر وارد حدوثه، لكني لا أعتقد ذلك ما دمت شخصًا تتمتع بمهارات كافية“.

وقضى هونيس نصف عقوبة الحبس لمدة 3 أعوام ونصف العام على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي، وخرج من السجن العام 2016.

تعهد أولي هونيس بالتبرع للأعمال الخيرية بكل الأموال التي حصل عليها أثناء رئاسته للنادي البافاري، وقال هونيس لصحيفة ”شبورت بيلد“ في فبراير 2016 إن قيمة جميع الأجور التي حصلت عليها ستذهب إلى مؤسسة ”إف سي بايرن هيلفه“ الخيرية لمساعدة الناس المحتاجين، وقدرت ”بيلد“ قيمة هذا المبلغ بأقل من 100 ألف يورو.

وحُكم على هونيس في مارس 2014 بالسجن 3 أعوام ونصف العام بعد إدانته بالتهرب من دفع ضرائب قدرها 28.5 مليون يورو، لكنه بدأ فترة العقوبة بعد هذا التاريخ بـ3 أشهر.