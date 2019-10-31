شكوك حول مستقبل كوفاتش مع بايرن ميونخ

يشعر نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بالضغط قبل الانتقال لمواجهة أينتراخت فرانكفورت بعد غد السبت بينما أثارت إشادته بجماهير فريقه السابق المزيد من الغضب ضده.

وبات مستقبل كوفاتش محل شك في الأسابيع الأخيرة في ظل قلة الأهداف والاعتماد بشكل كبير على براعة الهداف روبرت ليفاندوفسكي مع غياب الهيمنة على المسابقة هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز الثاني.

ولم يحسّن الفوز المتأخر لبايرن 2-1 على بوخوم المنافس في الدرجة الثانية يوم الثلاثاء الماضي في كأس ألمانيا كثيرًا من موقف كوفاتش في ظل استمرار التكهنات الإعلامية بشأن خليفته المحتمل.

كما أن إشادته بجماهير أينتراخت فرانكفورت دفعت المزيد من جماهير بايرن للهجوم عليه.

وقال كوفاتش عقب الفوز الباهت على بوخوم ”ستكون مباراة صعبة في فرانكفورت. أعرف الأجواء هناك. لديهم أفضل جماهير في الدوري. هذا يجب قوله لأنهم أثبتوا ذلك بالفعل خلال السنوات الأخيرة“.

ودرب كوفاتس فرانكفورت بين عامي 2016 و 2018 وفاز بكأس ألمانيا مع الفريق في 2018 قبل الانتقال لتدريب بايرن ميونيخ.

وصبت جماهير بايرن غضبها على المدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ طالب العديد منهم برحيله بعد هذه التصريحات.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها المدرب الكرواتي البالغ عمره 48 عامًا الجدل بتصريحاته.

وقال قبل أسبوعين عن توماس مولر الفائز بكأس العالم 2014 بأنه ”خيار للطوارئ“.

وخلال هذا الأسبوع علق على إثارة ليفربول للإعجاب بسبب قدرة لاعبيه على الضغط قائلًا ”لا يمكنك السير في طريق سريع على سرعة 200 كيلومتر في الساعة بينما سرعة سيارتك لا تتجاوز مئة كيلومتر. يجب عليك التأقلم مع ما لديك“.

ورغم عدم الارتياح على مقاعد البدلاء لكن الفوز في فرانكفورت قد يعيد بايرن إلى الصدارة في إطار سعيه للفوز بلقبه الثامن على التوالي في الدوري.

وقال كوفاتش ”فرانكفورت سيلعب بقوة منذ البداية. لذلك يجب أن نتعامل معهم على هذه الأساس. لا ننتظر رد الفعل بل نتخذ زمام المبادرة“.

وأي نتيجة أخرى سوى الفوز ستؤدي إلى تراجع الفريق البافاري في سباق صعب ومتقارب على الفوز باللقب للمرة الأولى منذ سنوات وبالطبع ستزداد الضغوط على كوفاتش الذي سيصبح في موقف لا يحسد عليه.

ويتطلع المتصدر بروسيا مونشنجلادباخ، يملك 19 نقطة، للعودة للدوري أمام باير ليفركوزن عقب خسارته 2-1 أمام بروسيا دورتموند في كأس ألمانيا أمس الأربعاء.

وسيستضيف دورتموند، المتأخر بثلاث نقط عن الصدارة في المركز الخامس، فولفسبورج الذي لم يخسر حتى الآن ويحتل المركز الرابع متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن دورتموند.

وسيلتقي فرايبورغ صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة مع فيردر بريمن.