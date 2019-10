أبرز تغريدات تويتر الرياضية: مبابي يحتفل بعيد ميلاد الأسطورة بيليه.. وتامي أبراهام يهنئ باتشواي (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

مبابي يحتفل بعيد ميلاد بيليه

نشر كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان صورة له برفقة الأسطورة البرازيلية بيليه بمناسبة عيد ميلاد الأخير وعلق مبابي أعلى الصورة قائلا: ”عيد ميلاد سعيد يا ملك“.

تامي أبراهام يهنيء باتشواي

حرص تامي إبراهام لاعب تشيلسي على توجيه التهنئة إلى زميله ميشي باتشواي صاحب هدف الفوز الذي سجله للبلوز في شباك أياكس أمستردام الهولندي ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث قال عبر صفحته الشخصية: ”أحب هذا الفريق المشجعين السفر شكرا لك على الدعم.. مبروك لأخي ميشي باتشواي“.

سيرجي غنابري: معركة صعبة في اليونان

نشر سيرجي غنابري لاعب بايرن ميونخ الألماني صورة له من لقاء الأمس الذي جمع بين ناديه ونادي أوليمبياكوس اليوناني على ملعب الأخير في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والذي إنتهى بفوز الفريق البفاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلا: معركة صعبة في اليونان.

فينالدوم يهنئ فابينيو بعيد ميلاده

وجه جورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول الإنجليزي، بالتهنئة لزميله فابينيو بمناسبة عيد ميلاد الأخير حيث نشر فينالدوم صورة له برفقة زميله، وعلق اللاعب الهولندي قائلا: ”عيد ميلاد سعيد يا أخي، أتمنى لك يومًا سعيدًا (كهدية، سأسمح لك بالفوز في المرة المقبلة“.

غوندوغان: كن صبورا كل شيء يأتي في موعده

نشر إيلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلا: ”كن صبورا، كل شيء يأتي في موعده“.

إيميليانو مارتينيز: علينا العودة للانتصارات الأوروبية

نشر إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى آرسنال الإنجليزي، صورة له بقميص ناديه قبل اللقاء الذي سيجمع بين الجنارز ونادي فيتوريا غيماريش البرتغالي غدا ببطولة الدوري الأوروبي وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلا: ”الدوري الأوروبي عاد، دعنا نحصل على هذا الفوز في الداخل والعودة الأوروبية“.

مونييه يشكر جماهير باريس سان جيرمان على الدعم

نشر توماس مونييه لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له من لقاء الأمس والذي جمع بين ناديه ونادي كلوب بروج البلجيكي ببطولة دوري أبطال أوروبا أمس والذي انتهى بفوز سان جيرمان بخماسية نظيفة وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلا: ”بالأمس عدت إلى الميدان حيث بدأ كل شيء. لا يسعني إلا أن أقول شكراً للنادي ومؤيديه على الدعم الذي شعرت به وسوف أشعر به دائمًا“.

ثيو هيرنانديز: خطوة بخطوة يرتفع أداء الميلان

نشر ثيو هيرنانديز لاعب نادي ميلان الإيطالي، صورة له بقميص ناديه والذي يستعد لمواجهة نادي روما بالدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل، وعلق اللاعب أعلى الصورة، قائلا: ”خطوة بخطوة يعلو الميلان“.