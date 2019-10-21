عناوين الصحف الرياضية: ”ولادة MSG“.. و“نهائي في الجحيم“.. ويورغن كلوب ضحية أزمة تقنية الفيديو (صور)

شكل كلاسيكو إنجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، واحتجاج يورغن كلوب على تقنية الفيديو، واللقاء المصيري لريال مدريد في دوري الأبطال أمام غالاطة سراي، وولادة MSG ثلاثي هجوم برشلونة، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بمصير فالفيردي في برشلونة بعد تقارير عن إمكانية تولي الهولندي رونالد كومان تدريب الفريق ومصير زيدان وتفوق برشلونة في الليغا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء غالاطة سراي وريال مدريد في دوري الأبطال، ووجهت رسالة للنجم البلجيكي إيدين هازارد، وكتبت: ”إنه نهائي هازارد“، في إشارة لأهمية اللقاء والفوز للفريق الإسباني.

كما اهتمت بنتائج الدوري الإسباني ليوم الأحد وتحليلها لليغا، وكتبت: ”برشلونة الأفضل في السنوات الأخيرة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على ثلاثي هجوم برشلونة الجديد والمكون من ميسي وسواريز وغريزمان وكتبت: ”ولادة MSG“ و“في 277 دقيقة 5 أهداف و3 تمريرات حاسمة“.

كما تحدثت عن موعد الكلاسيكو المؤجل، وكتبت: ”لجنة المسابقات تستعد لتأكيد يوم 18 ديسمبر ورابطة الليغا ترفض وتستعد لحرب لتغييره“.

كما اهتمت بريال مدريد، وكتبت: ”زيدان مثل لوبيتيجي وسولاري“.

الصحيفة اهتمت ببداية ماشين بالخسارة رفقة إسبانيول أمام فياريال.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء غالاطة سراي وريال مدريد في دوري الأبطال، حيث يلعب الفريق الملكي من أجل حظوظه للبقاء في المنافسة على بطاقة في المجموعة الأولى، وكتبت: ”نهائي في الجحيم“.

كما اهتمت بنتائج لقاءات الدوري الإسباني، أمس الأحد، حيث صعد ريال سوسيداد للمركز الرابع بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد وإشبيلية.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الهولندي رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي والمرشح لخلافة إيرنيستو فالفيردي، في برشلونة وأكدت أن الباب مفتوح أمامه من قبل الاتحاد الهولندي لتحقيق حلمه بعد نهائيات أمم أوروبا 2020، وكتبت: ”المهلة المحددة مارس“.

كما تحدثت عن الهولندي فراكي دي يونغ، نجم برشلونة الجديد، وكتبت: ”فرنكي دي يونغ: لاعب كرة القدم المثالي“.

كما تحدثت عن ريال مدريد، وكتبت أن زيدان سيلعب مصيره في تركيا أمام غالاطة سراي.

كما اهتمت بقمة مانشستر يونايتد وليفربول، وكتبت: ”لالانا يمنع الهزيمة الأولى لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تعادل مانشستر يونايتد وليفربول 1-1 في كلاسيكو الدوري الإنجليزي الممتاز وهجوم يورغن كلوب على تقنية حكم الفيديو، وكتبت: ”كلوب ضحية أزمة تقنية الفيديو بعد نهاية سباق ليفربول نحو رقم القياسي“.

كما تحدثت عن إد وودورد، رئيس مانشستر يونايتد، وكتبت: ”الوقت المناسب لرحيل إد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على إقصاء المنتخب الفرنسي من ربع نهائي كأس العالم للرغبي بعد الهزيمة أمام منتخب ويلز.

كما تحدثت عن فوز أولمبيك مارسيليا على سترسبورغ، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا أكثر نجاعة قبل الكلاسيكو“.

واهتمت بفوز سانت إيتيان أمام بوردو بهدف في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء وكتبت: ”ملوك التشويق“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على الفوز المثير لإنتر ميلان أمام ساسولو 4-3 بفضل تألق النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، وكتبت: ”لوكاكو“.

كما اهتمت بتعادل ميلان أمام ليتشي في أول لقاء للمدرب الجديد ستبفانو بيولي.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستوى يوفنتوس في بداية الموسم، وكتبت: ”رونالدو جيد، ساري لا“.

كما اهتمت بقيادة كونتي لإنتر ميلان للفوز أمام ساسولو عبر خطته الهجومية الجيدة وتعثر ميلان أم ليتشي في أول لقاء لمدربه الجديد ستيفان بيولي.