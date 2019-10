لأول مرة منذ 40 عامًا: نساء إيران يحضرن مباريات كرة القدم من الاستاد (صور)

دخلت نساء إيرانيات الاستاد الوطني في طهران، اليوم الخميس، بعد الحصول على تذاكر لمشاهدة مباراة للمنتخب الوطني لكرة القدم من داخل الاستاد، لأول مرة منذ 40 عامًا.

ويحظر على النساء دخول الاستادات التي تستضيف مباريات كرة القدم للرجال، منذ الثورة الإسلامية في 1979، مع وجود استثناءات قليلة لمجموعات صغيرة في مناسبات نادرة.

ونتيجة ضغوط من الاتحاد الدولي (الفيفا) وحملات دعم حقوق المرأة، خصصت السلطات الإيرانية نحو ثلاثة آلاف تذكرة للنساء لحضور مباراة إيران أمام كمبوديا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، اليوم الخميس، في استاد آزادي الذي يتسع إلى 78 ألف متفرج.

وخصص مدرج للنساء في المباراة في قرار أثار انتقادات البعض ممن يفضلون فكرة ذهاب المرأة إلى الاستاد برفقة أفراد أسرتها من الرجال.

وأظهرت لقطات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعات من النساء يصلن إلى الملعب قبل أكثر من ساعتين على موعد انطلاق المباراة.

ولوحت النساء بالأعلام وأطلقن أبواق فوفوزيلا البلاستيكية.

Iranian female fans are attending the #AsianQualifiers match between Iran and Cambodia at the Azadi Stadium! pic.twitter.com/XcdTemKJiC

— AFC (@theafcdotcom) October 10, 2019