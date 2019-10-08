إبراهيموفيتش يتهم مدرب السويد بتهميش اللاعبين ذوي الأصول الأجنبية

انتقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، مدرب منتخب السويد يان أندرسون، بتهميش اللاعبين ذوي الأصول الأجنبية، لعدم دعوتهم في قائمته الأولى.

في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء مع صحيفة اكسبريسن، لأم النجم السويدي، أندرسون الذي تولى منصبه بعدما غادر إبرا الفريق عقب يورو 2016، لعدم استدعاء أي لاعب من أصل عرقي آخر في قائمته الأولى، وهو وضع قام بتصحيحه لاحقًا جراء ”دافع سياسي“.

وقال اللاعب 38 عامًا: ”في أول قائمة له، ماذا حدث؟ كم لاعبًا من عرق مختلف تم استدعاؤه؟، الإجابة لا أحد، سألوه عن هذا وأخذ ذلك في عين الاعتبار، ثم دعا بالفعل آخرين من خلفيات مختلفة، ليكون على صواب من الناحية السياسية“.

واتهم المهاجم السابق أندرسون بتدمير ما بناه هو على مدار 20 عامًا، في إشارة إلى صورة السويد كفريق متعدد الثقافات.

واختتم إبرا: ”إذا كان هذا هو ما تؤيده، يجب أن تواصل التشبث به بحزم، وألا تغيره بسبب التساؤلات“.

كان الاتحاد السويدي لكرة القدم قد أعلن عن عدم استدعاء النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمنتخب بلاده خلال مشاركتهم بكأس العالم في روسيا، التي أقيمت العام الماضي.

وقال لارس ريشت رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ حول مشاركة إبراهيموفيتش:“ لقد تحدثت إلى زلاتان وهو أعلن بأنه لن يغير رأيه حول المشاركة مع المنتخب مرة أخرى.“

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش أعلن اعتزاله عن اللعب الدولي مع منتخب السويد، بعد الخروج من كأس الأمم الأوروبية يورو 2016، التي أقيمت في فرنسا، وانتقل في الفترة الماضية إلى نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.