بروسيا مونشنغلادباخ يكتسح أوغسبورغ وينتزع صدارة ترتيب الدوري الألماني من بايرن ميونخ

أحرز بروسيا مونشنغلادباخ 5 أهداف في مرمى أوغسبورغ المتعثر ليفوز 5/1 ويصعد إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد. فيما تقدم فولفسبورغ إلى المركز الثاني بانتصاره على أونيون برلين.

وتقدم بروسيا مونشنغلادباخ بـ3 أهداف بحلول الدقيقة 13 من بينها ثنائية باتريك هيرمان ثم أصبحت النتيجة 4/0 قبل أن يقلص الفريق الضيف الفارق في الدقيقة 80.

وأضاف المهاجم السويسري الشاب بريل إمبولو الهدف الخامس لصاحب الأرض ليرفع رصيد فريقه إلى 16 نقطة بعد انتصاره الرابع على التوالي في الدوري.

وقال ماركو روزه مدرب بروسيا مونشنجلادباخ:“في المعتاد يحدث شيء يُغضب المدربين، لكن اليوم لا أريد ذلك وليس عليّ فعل ذلك، وفعلنا العديد من الأشياء الصحيحة اليوم، واتخذنا القرارات المناسبة عند امتلاك الكرة وقدّمنا أداءً رائعًا في الضغط ولعبنا بسلاسة وتماسك“.

وأضاف:“الوضع بصعودنا إلى صدارة الدوري يمثل لقطة مؤقتة“.

واستفاد فولفسبورغ من تعثر الكبار، أمس السبت، وتقدم إلى المركز الثاني برصيد 15 نقطة بتغلبه 1/0 على أونيون برلين.

وأحرز فوت فجهورست هدف الفوز بتسديدة رائعة في الدقيقة 69 ليحقق فولفسبورغ انتصاره الثاني على التوالي.

ويملك بايرن ميونخ، حامل اللقب الذي خسر 1/2 أمام ضيفه هوفنهايم، أمس السبت، 14 نقطة مثل رازن بال شبورت لايبزيغ وفرايبورغ وشالكة وباير ليفركوزن فيما يمكن أن يصبح أحد أصعب الصراعات على اللقب خلال السنوات الأخيرة.

وتراجع بروسيا دورتموند للمركز الثامن وله 12 نقطة بعدما فرط في تقدمه مرتين ليتعادل 2/2 مع مستضيفه فرايبورغ، أمس السبت.

وبعد خسارة بايرن ميونخ قال الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني للنادي البافاري:“فشلنا في تكرار الأداء القوي الذي قدّمناه، الثلاثاء الماضي، أمام توتنهام، (7/2)، رغم تميزنا خلال الشوط الأول وخلقنا بعض الفرص، التي كان يتوجب علينا استغلالها“.

وأضاف:“كان ينبغي علينا أن نكون أكثر تصميمًا، كما أننا لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني، وارتكبنا الكثير من الأخطاء، بالإضافة لعدم وضعنا المنافس تحت ضغط طوال المباراة، وفي النهاية كان فوز هوفنهايم مستحقًا“.

في حين قال مانوير نوير حارس مرمى بايرن ميونخ:“دخلنا المباراة بحافز كبير، ورأينا ذلك قبل المباراة وبين الشوطين، لكننا تلقينا هدفين بسهولة، وهذه مشكلتنا، والأمر يعود لنا كليًا“.

وتابع“لا يمكنك الحصول على شيء مجانًا حتى داخل ملعبك أمام فريق يملك 5 نقاط فقط“.

وبايرن ميونخ هو البطل التاريخي للدوري الألماني برصيد 29 لقبًا، وقد أحرز اللقب في آخر 7 مواسم، وهو ما لم يحدث من قبل في الدوري الألماني.

وأحرز بروسيا دورتموند اللقب موسمي 2010/2011، و2011/2012، في آخر ألقابه في الدوري الألماني، في حين أحرز فولفسبورغ اللقب موسم 2008/2009.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية الجولة السابعة:

1. بوروسيا مونشنغلادباخ، 16 نقطة.

2. فولفسبورغ، 15 نقطة.

3. بايرن ميونخ، وفرايبورغ، ولايبزيغ، وشالكة، وباير ليفركوزن، ولكم منهم 14 نقطة.

4. بوروسيا دورتموند، 12 نقطة.

5. آينتراخت فرانكفورت، وهيرتا برلين، ولكل منهما 10 نقاط.

وعلى صعيد الهدافين يتصدر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قائمة الهدافين وفي جعبته 11 هدفًا، بفارق 6 أهداف عن تيمو فيرنير لاعب لايبزيغ، وباكو ألكاسير لاعب بروسيا دورتموند.

وفيما يلي قائمة هدافي الدوري الألماني بعد نهاية الجولة الثامنة:

1. روبرت ليفاندوفسكي، بايرن ميونخ، 11 هدفًا.

2. تيمو فيرنير، (لايبزيغ)، وباكو ألكاسير (بروسيا دورتمون)، ولكل منهما 5 أهداف.

3. لوكا فالدشميدت، وروين هيننينغز، وفلوريان نايديرليشنير، والحسن بليا، وماركو رويس، وفوتر فيغورست، وكيفن فولاند، وأمين حارث، ولكم منهم 4 أهداف.

وسينتقل اللاعبون للمشاركة مع منتخبات بلادهم في فترة اللعب الدولي، قبل أن يعودوا للعب الجولة الثامنة، إذ يلعب بروسيا مونشنغلادباخ مع بروسيا دورتموند، وبايرن ميونخ مع أوغسبورغ، ولايبزيغ مع فولفسبورغ، وفيردر بريمن مع هيرتا برلين، وفرايبورغ مع يونيون برلين، وشالكة مع هوفنهايم.