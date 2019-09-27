اُنتخب رئيس نادي فرايبورغ السابق فريتس كيلر رئيسًا للاتحاد الألماني لكرة القدم بالإجماع اليوم الجمعة وهو أكبر اتحاد رياضي في العالم من حيث عدد الأعضاء ويطمح للتعافي من سلسلة فضائح.

وكان كيلر، رئيس فرايبورغ منذ 2010، المرشح الوحيد‭‭ ‬‬للجنة، التي تشكلت لاختيار رئيس جديد للاتحاد الذي يضم سبعة ملايين عضو.

وحصل في الانتخابات اليوم على 257 صوتًا من مندوبي الاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية.

وسيخلف رينهارد غريندل الذي استقال في أبريل نيسان الماضي تحت ضغط، بسبب دخل تلقاه من شركة تابعة للاتحاد الألماني، وساعة باهظة الثمن هدية من رجل أعمال أوكراني ومسؤول كرة القدم جريجوري سوركيس.

وواجه غريندل انتقادات بسبب الطريقة السيئة في التعامل مع قضية لاعب منتخب ألمانيا مسعود أوزيل وصورته المثيرة للجدل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل كأس العالم العام الماضي.

وغريندل ثالث رئيس للاتحاد الألماني يتورط في فضيحة بعد سلَفيه فولفجانج نيرسباخ وتيو تسفانتسيجر، عقب توجيه اتهامات لهما في سويسرا هذا الشهر بسبب مدفوعات تتعلق بتنظيم كأس العالم 2006.

ويأمل الاتحاد الألماني في أن ينجح كيلر، الذي أصبح الرئيس رقم 13 للمؤسسة، في تحقيق الاستقرار.

وقال كيلر أمام الجمعية العمومية: ”أنا سعيد بنتيجة التصويت الواضحة وبثقة الأعضاء“.

وأضاف ”كل مَن صوّت لي صوّت من أجل التغيير، ومن المهم أن أقود الاتحاد الألماني نحو مستقبل ناجح على أسس جديدة وقوية ونزيهة“.

وكيلر رائد في مجال الطعام والنبيذ وكان عضوًا في الاتحاد الألماني منذ 2016.

وتسعى الكرة الألمانية للتعافي بعد الخروج المبكر من الدور الأول لكأس العالم 2018 والهبوط إلى درجة أدنى في النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.