عناوين الصحف الرياضية العالمية: كريم بنزيما ”القط الأسد“.. وبرشلونة يعاني ويفقد ميسي.. وكونتي يصطاد الأشباح (صور)

شكل فوز برشلونة الصعب على فياريال وإصابة ميسي ونتائج لقاءات يوم الثلاثاء في الدوريات الأوروبية، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بلقاءات الأربعاء، وخصوصًا لقاءات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان ونابولي، وإقصاء توتنهام من كأس رابطة الأندية المحترفة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت الصحيفة عن لقاء ريال مدريد وأوساسونا، حيث يواجه زيدان الغيابات بسب الإصابات وضرورة المداورة من أجل الديربي، وكتبت: ”مع الخطة (ب)“.

كما اهتمت بفوز برشلونة على فياريال وإصابة ميسي، وكتبت: ”الأفضل: تمريرة حاسمة وإصابة“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء ريال مايوركا وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”سيميوني لأول مرة ثلاثي هجومي“.

سبورت

اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة على فياريال الصعب، وكتبت: ”3 نقاط“، كما تحدثت عن إصابة ميسي، وكتبت: ”شكوك حول مشاركته ضد خيتافي“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء ريال مدريد وأوساسونا، وكتبت: ”أوساسونا يضع ريال مدريد في الاختبار“.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن فوز برشلونة على فياريال، وكتبت: ”ردة فعل مع الرسوم“، في إشارة لإصابة القائد والنجم ليونيل ميسي.

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد وأوساسونا ودور ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“ في نتائج الفريق الأخيرة، حيث شكل ضغطًا على اللاعبين.

الصحيفة تحدثت عن لقاء ريال مايوكا وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”ممنوع الفشل قبل الديربي“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وأوساسونا في الليغا، واهتمت بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وكتبت: ”بنزيما منح ريال مدريد 6 نقاط من 11 نقطة“، و“قط وأسد“، في إشارة لتناقض مستواه.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على فياريال، وكتبت: ”برشلونة يعاني ويفقد ميسي“.

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وريال مايوركا، وكتبت: ”سيميوني يراهن على ثلاثي هجومه جواو فيليكس ودييغو كوستا وموراتا“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على إقصاء توتنهام من كأس رابطة الأندية المحترفة أمام كولشيستر المتواضع، وكتبت: ”صفعة على الوجه“.

كما اهتمت الصحيفة بوضعية مانشستر يونايتد ومدربه أولي جونار سولشاير بعد النتائج السلبية في بداية الموسم.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز موناكو على نيس وخروجه من النتائج السلبية بفضل تّألق الروسي ألكسندر جوليفين، وكتبت: ”السحر الروسي“.

كما تحدثت عن غياب مبابي عن باريس سان جيرمان خلال لقاء ستاد ريمس، وكتبت: ”مبابي مريض مرة أخرى“.

واهتمت بالتعادل سلبي لمارسيليا أمام ديغون، وكتبت: ”مارسيليا فعل ما يستطيع للفوز“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

تحدثت الصحيفة عن فوز يوفنتوس الصعب على بريشيا وتسجيل البوسني بانيتش هدف الفوز، وكتبت: ”إلى الأمام بيانيتش“.

كما اهتمت بلقاءات الأربعاء، إنتر ميلان أمام لاتسيو ونابولي ضد كالياري، وكتبت عن اللقاء الأخير: ”ميرتنيز يرى مارادونا“.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن فوز يوفنتوس على بريشيا الصعب، وكتبت: ”أكثر بيانيتش أكثر يوفنتوس“.

كما تحدثت عن لقاء إنتر ميلان ولاتسيو، وكتبت: ”كونتي يصطاد الأشباح“.