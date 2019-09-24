نقل لاعب بوليفي إلى المستشفى في صندوق سيارة أجرة بعد إصابة بالغة (فيديو)

نقل لاعب بوليفي إلى المستشفى في صندوق سيارة أجرة بعد إصابة بالغة (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

شهدت ملاعب كرة القدم في بوليفيا واقعة طريفة عندما اضطر ماريو كويلار، مدافع فريق أورينت بتروليرو، إلى مغادرة الملعب عقب إصابته أثناء مباراة فريقه ضد جويبيرا في كأس بوليفيا داخل صندوق سيارة أجرة ومنها إلى المستشفى نظرًا لعدم وجودة سيارة إسعاف في الملعب.

وتعرض كويلار لإصابة خطيرة خلال المباراة وخرج من الملعب على محفة وكان بحاجة لنقله مباشرة للمستشفى، لكن نظرًا لعدم وجود سيارة إسعاف متمركزة في الملعب اضطر الجهاز الطبي للفريق لنقله للمستشفى عبر وضعه في صندوق سيارة أجرة ممددًا على ظهره.

وقال جوس سالفاتييرا، طبيب الفريق، اليوم الثلاثاء، إن كويلار سيغيب عن الملاعب نحو 6 شهور، وسيخضع في أول 3 شهور لراحة تامة بعد جراحة عاجلة لعلاج في أربطة كاحله الأيمن.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث