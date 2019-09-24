نقل لاعب بوليفي إلى المستشفى في صندوق سيارة أجرة بعد إصابة بالغة (فيديو)

شهدت ملاعب كرة القدم في بوليفيا واقعة طريفة عندما اضطر ماريو كويلار، مدافع فريق أورينت بتروليرو، إلى مغادرة الملعب عقب إصابته أثناء مباراة فريقه ضد جويبيرا في كأس بوليفيا داخل صندوق سيارة أجرة ومنها إلى المستشفى نظرًا لعدم وجودة سيارة إسعاف في الملعب.

????❌¡VERGÜENZA MUNDIAL! Mario Cuéllar, jugador de Oriente Petrolero, sufrió una dura lesión en la derrota de su equipo ante Guabira 1-2 en la liga de Bolivia. La ambulancia estaba dañaba y el jugador fue transportado en el baúl de un carro. pic.twitter.com/dL6FzudnBY — Romario Quintero R (@RomarioQR) September 23, 2019

وتعرض كويلار لإصابة خطيرة خلال المباراة وخرج من الملعب على محفة وكان بحاجة لنقله مباشرة للمستشفى، لكن نظرًا لعدم وجود سيارة إسعاف متمركزة في الملعب اضطر الجهاز الطبي للفريق لنقله للمستشفى عبر وضعه في صندوق سيارة أجرة ممددًا على ظهره.

وقال جوس سالفاتييرا، طبيب الفريق، اليوم الثلاثاء، إن كويلار سيغيب عن الملاعب نحو 6 شهور، وسيخضع في أول 3 شهور لراحة تامة بعد جراحة عاجلة لعلاج في أربطة كاحله الأيمن.