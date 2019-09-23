من هي مذيعة حفل ”الأفضل“ لجوائز الفيفا؟

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خلال ساعات قليلة لاختيار أفضل لاعب في العالم للعام الحالي بين ثلاثة مرشحين للفوز بجائزة ”The BEST“.

وانحصرت المنافسة على جائزة الأفضل للعام الحالي بين الثلاثي الذي تنافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا والمؤلف من الهولندي فيرجيل فان دايك والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتقدم داميكو البالغ عمرها 46 عامًا الحفل، وقضت آخر 15 عامًا في تقديم الأستوديو التحليلي لبعض مباريات الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا على شبكة ”سكاي سبورتس“.

وترتبط بصديقها الحالي حارس يوفنتوس المخضرم بوفون منذ 2014، وستظهر جانب الأسطورة الهولندية رود خوليت، وهي من مشجعى نادي لاتسيو.

وفي يوليو/تموز 2015، تم التحقيق معها من قبل مكتب المدعي العام في روما بداعي تهربها من الضرائب بين عامي 2009 و2011.