الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز ”The BEST“ اليوم لعام 2019

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مساء اليوم الاثنين، لاختيار أفضل لاعب في العالم خلال العام الحالي بين ثلاثة مرشحين للفوز بجائزة ”The BEST“ لعام 2019.

وانحصرت المنافسة على جائزة الأفضل للعام الحالي بين الثلاثي الذي تنافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا والمؤلف من الهولندي فيرجيل فاد ديك والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاء التنافس بين الثلاثي السابق ذكره عن جدارة واستحقاق حيث توج ميسي قائد برشلونة بلقب الليغا والمركز الثاني في كأس ملك إسبانيا والثالث في كأس كوبا أمريكا 2019.

في المقابل حاز رونالدو على لقب الدوري الإيطالي في أول مواسمه مع يوفنتوس كان هداف الفريق وقاد منتخب بلاده لثاني لقب كبير في مسيرته بالفوز بأول نسخة لدوري الأمم الأوروبية فضلا عن السوبر الإيطالي بينما قاد فان ديك ليفربول للقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ووصافة الدوري الإنجليزي.

لكن هل ينجح فان ديك في ضم جائزة ”الأفضل“ المقدمة من الفيفا لجائزة أفضل لاعب أوروبي مثلما يحدث في العادة ويختتمها بجائزة ”الكرة الذهبية“ من مجلة ”فرانس فوتبول“ أم يقتنص الجائزة أحد الثنائي اللدود رونالدو وميسي.

La Scala ????

On Monday 23 September, the biggest names from the world of football will descend on Milan's Teatro alla Scala ????

????️ by Collateral Film#TheBest | #YesMilano | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/nkOuvzo5Ro

— #TheBest ???? (@FIFAcom) September 22, 2019