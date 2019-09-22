إنفانتينو رئيس ”فيفا“: إيران تؤكد حضور النساء في المباراة الدولية المقبلة

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)‭،‬ اليوم الأحد، إنه حصل على ”تأكيد“ من السلطات الإيرانية بالسماح للنساء بحضور مباراة بتصفيات كأس العالم في طهران الشهر المقبل.

وتوفَّت مشجعة إيرانية هذا الشهر بعدما أشعلت النار في نفسها احتجاجًا على اعتقالها بسبب حضور مباراة كرة قدم.

وتوجه مسؤولون من الفيفا إلى إيران هذا الأسبوع لمناقشة التحضيرات لمباراة أمام كمبوديا يوم العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في بداية تصفيات كأس العالم 2022.

وأبلغ إنفانتينو مؤتمرًا صحفيًّا: ”نحتاج إلى الحضور النسائي في المدرجات ويجب أن نشجع ذلك بطريقة محترمة وقوية ولا يمكن الانتظار لمزيد من الوقت“.

وأضاف: ”حصلنا على تأكيد بأنه سيسمح للنساء بدخول الاستاد في المباراة الدولية المقبلة لإيران.

”هذا أمر مهم جدًّا ولم يحدث (في إيران) منذ 40 عامًا مع استثناءات قليلة ومن المهم الانتقال إلى مرحلة جديدة“.