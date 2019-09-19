إنفانتينو: حان الوقت لدخول المشجعات إلى الملاعب الإيرانية

قال السويسري غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ إن الوقت قد حان لتسمح إيران بدخول المشجعات إلى الملاعب.

وقال إنفانتينو في بيان لـ“الفيفا“، إنه يأمل أن يرحب اتحاد كرة القدم الإيراني والسلطات المحلية ”بمطالباتنا المتكررة بمعالجة هذا الموقف غير المقبول“.

وأضاف:“موقفنا واضح وصريح.. يجب السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم في إيران، وحان الآن وقت تغيير الأوضاع، ويتوقع الفيفا تطورات إيجابية بدءًا من المباراة المقبلة لإيران على أرضها في أكتوبر المقبل“.

وتستضيف إيران، التي تأهلت لكأس العالم 5 مرات، وشاركت في آخر نسختين، كمبوديا في العاشر من أكتوبر المقبل، في أول مباراة على أرضها بتصفيات بطولة كأس العالم المقررة في قطر عام 2022.

وتسببت وفاة مشجعة هذا الشهر، أشعلت النار بنفسها احتجاجًا على اعتقالها بسبب حضورها مباراة كرة قدم، بلفت أنظار المجتمع الدولي إلى القضية.

ورغم السماح لأعداد محدودة من المشجعات الأجنبيات بحضور المباريات، تمنع السلطات الإيرانية النساء من حضور مباريات كرة القدم الخاصة بالرجال في الملاعب، منذ قيام الثورة الإسلامية في 1979.