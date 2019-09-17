استمرارًا لقرار الحظر.. منع النساء حضور مباريات ”ديربي“ إيران بين الاستقلال وبيرسبوليس

يستمر منع السيدات من حضور مباريات ”ديربي“ مدينة طهران الإيراني، بين فريقي استقلال طهران وبيرسبوليس الذي يقام يوم الأحد المقبل، في الدوري الإيراني لكرة القدم.

ويبقى حظر دخول الملعب مفروضًا، لاسيما أنها لا توجد تعليمات جديدة من وزارة الرياضة، وذلك وفقًا لتصريحات نقلت لرئيس جهاز الشرطة حسين رحيمي، اليوم الثلاثاء.

وقال رحيمي: ”لذلك، ننصح السيدات بألا يأتين إلى الإستاد“.

ويتوقع أن يحضر مباراة الديربي، التي تقام على ملعب آزادي 100 ألف مشجع.

وتم منع السيدات من حضور مباريات كرة القدم في إيران لمدة أربعة عقود.

وفي وقت سابق قامت سيدة بالانتحار احتجاجًا، من خلال إشعال النار في نفسها، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات.