تقارير: وفاة المدرب الرحالة رودي جوتندورف عن عمر 93 عامًا

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المدرب الدؤوب رودي جوتندورف، صاحب الرقم القياسي العالمي بتدريب 55 فريقًا من بينها 18 منتخبًا، توفي عن عمر 93 عامًا.

وبدأ جوتندورف مسيرته كلاعب مع فريق توس نويندورف بمسقط رأسه قبل أن يستهل مشواره التدريبي مع بلو ستارز زوريخ السويسري في الخمسينيات.

وقاد أندية بارزة في ألمانيا الغربية ليذيع صيته عالميًا، وانتقل لتدريب تشيلي (1972-1973) وأستراليا (1978-1979) والصين (1988 و1991-1992) ومنتخبات أخرى خلال مشوار تدريبي امتد نصف قرن.

ودفعه حب المغامرات ودعم الحكومة الألمانية إلى التنقل بين منتخبات متواضعة في أفريقيا وآسيا ودول مطلة على المحيط الهادئ.

ودرب رواندا بين 1999 و2000 خلال تعافي البلد الأفريقي من حرب أهلية في 1994 أسفرت عن مقتل نحو مليون شخص.

وقال في مقابلة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في 2013: ”لا يمكن تصديق هذا الكم من الكراهية، لكنني كنت قادرًا على توحيد قبيلتين للعب كرة القدم بشكل جيد“، في إشارة إلى قبيلتي هوتو وتوتسي المتنازعتين آنذاك.

وكانت آخر تجاربه مع منتخب ساموا في 2003.