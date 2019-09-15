واتفورد ضد آرسنال.. ومواجهات عربية قوية في بطولتي أفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يقام، اليوم الأحد، العديد من المباريات ضمن بطولات أوروبا المحلية، إذ يلعب واتفورد وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأحد الـ 15 من سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

بورنموث VS إيفرتون، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

واتفورد VS آرسنال، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

إيبار VS إسبانيول، الساعة الـ13:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ12:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

آلافيس VS إشبيلية، الساعة الـ15:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ14:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

ريال بيتيس VS خيتافي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

سبال VS لاتسيو، الساعة الـ 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

روما VS ساسولو، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

فيرونا VS ميلان، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

هوفنهايم VS فرايبورغ، الساعة الـ16:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

بادربورن VS شالكه، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

نانت VS ستاد ريمس، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

سانت إيتيان VS تولوز، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

موناكو VS مرسيليا، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

كأس دوري الأمير محمد بن سلمان:

الحزم VS الاتفاق، الساعة الـ18:50 بتوقيت مكة المكرمة، الـ50 :17 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sports 1 HD.

الفيصلي VS الفتح، الساعة الـ20:10 بتوقيت مكة المكرمة، الـ10 :19 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sports 2 HD.

الدوري القطري:

الدحيل VS الريان، الساعة الـ19:05 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:05 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1.

دوري أبطال أفريقيا:

النصر الليبي VS الرجاء البيضاوي المغربي، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة قناة ليبيا الرياضية.

كأس الكونفيدرالية الأفريقية:

بارادو الجزائري VS الصفاقسي التونسي، الساعة الـ22:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 21:45 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية التونسية الثانية.