أيرلندا الشمالية وألمانيا.. وهولندا ضد إستونيا.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين العديد من المباريات ضمن تصفيات بطولة ”يورو 2020″، أبرزها أيرلندا الشمالية ضد ألمانيا واسكتلندا وبلجيكا، فضلاً عن مباراة ودية بين العراق وأوزبكستان.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الاثنين التاسع من سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

التصفيات المؤهلة ليورو 2020:

أذربيجان VS كرواتيا، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.

أيرلندا الشمالية VS ألمانيا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.

إستونيا VS هولندا، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

اسكتلندا VS بلجيكا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

روسيا VS كازاخستان، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

بولندا VS النمسا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

المجر VS سلوفاكيا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 7.

مباريات ودية:

العراق VS أوزبكستان، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على القناة العراقية الرياضية.

الجزائر VS بنين، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة على قناة الجزائرية الرياضية.