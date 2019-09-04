عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”هازارد أمل ريال مدريد“.. ودي يونغ المفضل وسعر نيمار في يناير (صور)

شكلت نهاية سوق الانتقالات في أوروبا ووضعية عدة لاعبين ومدربين، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتصريحات مدرب منتخب إسبانيا بشأن إمكانية عودة المدرب السابق لويس إنريكي، والحرب بين مايكل أوين وآلان شيرر، وكأس العالم لكرة السلة ودوري أمريكا المفتوح للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فشل برشلونة في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، وكتبت: ”نيمار يترك متابعات في برشلونة“.

كما تحدثت عن انتظار ريال مدريد لعودة البلجيكي إيدين هازارد من الإصابة، وكتبت: “ هازارد أمل الفريق الأبيض“.

وتحدثت عن تصريح أليسون بيكر، حارس نادي ليفربول: ”الكرة الذهبية: الفارق أن الحارس لا يسجل أهدافًا“.

كما تحدثت عن تصريح مدرب إسبانيا الحالي، روبيرت مورينو: ”إن أراد لويس إنريكي العودة سأترك له منصبي دون مشاكل“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تحقيقها بشأن أهم صفقات برشلونة، وكتبت: ”دي يونغ المفضل بـ78%“.

الصحيفة اهتمت بدورها بتصريح روبيرتو مورينو، مدرب إسبانيا، عن استعداده للتخلي عن منصبه حال رغبة لويس إنريكي بالعودة.

كما اهتمت بمشوار نادال في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وأجرت حوارًا مع باكو ألكاسير مهاجم دورتموند، والذي قال: ”لا أعرف ماذا سأفعل لو سجلت هدفًا في الكامب نو“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار، وإمكانية تعاقده مع برشلونة في يناير المقبل، وكتبت: ”الفيفا يحدد سعر نيمار 170 مليون يورو في يناير“.

كما اهتمت بتصريحات مدرب إسبانيا بشأن إمكانية عودة لويس إنريكي لمنصبه واستعداده للتخلي عنه لصالحه.

كما تحدثت الصحيفة عن تأهل نادال لربع نهائي جائزة أمريكا للتنس، وسط إعجاب تايغر وودز حيث قدم الإسباني لقطات مذهلة، وأيضًا الكشف عن شعار كأس العالم قطر 2022.

آس

ركزت الصحيفة على تصريحات فينسيوس جونيور، خلال مؤتمر صحفي برفقة المنتخب البرازيلي، حيث تحدث عن وضعه في ريال مدريد، وكتبت: ”فينسيوس يطلب مركزًا“.

الصحيفة اهتمت بالمنتخب الإسباني الذي سيسافر لرومانيا لمواجهة منتخب بلادها الخميس.

كما تحدثت عن مشوار رافائيل نادال في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، حيث بلغ ربع النهائي.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

اهتمت الصحيفة بالصراع بين النجمين السابقين مايكل أوين وآلان شيرر، وكتبت: ”إنها حرب“.

كما تحدثت عن النجم الدنماركي متوسط ميدان توتنهام، وكتبت: ”إريكسن: لعبة الصفقة“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على الخلاف القائم بين النجمين السابقين مايكل أوين وآلان شيرر وكتبت: ”إنها الحرب“.

كما تحدثت الصحيفة عن وضعية النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، في ظل البداية المتواضعة لفريقه.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فترة الانتقالات الصيفية في الأندية الفرنسية، ونشرت تقييمًا لكل منها وكتبت: ”جدول الميركاتو“، كما منحت باريس سان جيرمان تقييما 16 من 20 كأفضل فريق.

كما تحدثت عن انتقال الجوكر لأولمبيك مارسيليا، حيث تعاقد مع فلونتين رونجيه من نانت.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بالمدافع السنغالي لفريق نابولي، وكتبت: ”كوليبالي ماذا يحدث؟“.

كما تحدثت عن قائمة يوفنتوس لدوري الأبطال، وكتبت: ”تشان وماندوزكيتش: لا دوري أبطال“.

كما اهتمت بتصريحات الفرنسي ليليان تورام حول العنصرية في ملاعب إيطاليا وأوروبا.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بالتوقعات بشأن يوفنتوس هذا الموسم في ظل التغييرات الجديدة على الفريق فنيًّا وعلى مستوى اللاعبين.

كما تحدثت عن لعب منتخب إيطاليا للسيدات نصف نهائي أمم أوروبا للكرة الطائرة ومواجهة إيطاليا لصربيا في كأس العالم لكرة السلة.