الاتحاد الألماني يرفض معاقبة رئيس شالكة على تصريحاته العنصرية

وصف الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، التعليقات التي أدلى بها كليمنس تونيس رئيس نادي شالكة بشأن أفريقيا، بأنها عنصرية، لكنه استبعد اتخاذ إجراءات ضد الملياردير الذي تنحى عن منصبه لـ 3 أشهر.

وأبلغ تونيس، الذي يملك شركة لتصنيع اللحوم، مؤتمرًا في وقت سابق هذا الشهر، أنه بدلًا من زيادة الضرائب لحماية البيئة يتعين إقامة المزيد من محطات توليد الكهرباء في أفريقيا.

وأضاف تونيس في كلمة ألقاها في بادربورن: ”وعندها سيتوقف الأفارقة عن قطع الأشجار وإنجاب الأطفال عندما يحل الظلام“.

وأثارت تعليقات تونيس موجة فورية من ردود الفعل الغاضبة، دعت لاستقالته فورًا.

لكن تونيس بادر بتقديم اعتذار علني، وقال إن ما أدلى به كان خاطئًا وغير ملائم وتنحى عن منصبه مؤقتًا.

وقالت لجنة القيم في الاتحاد الألماني: ”اعتبرت وسائل الإعلام هذه العبارة عنصرية. وهذا صحيح تمامًا“.

لكن تونيس أقنع اللجنة خلال جلسة استماع بأنه ليس عنصريًا، وعرض بعض التفاصيل عما وصفه بمشروعات ”ضخمة“ وإنجازات له في أفريقيا.