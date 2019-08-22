بايرن ميونخ يأمل أن يشعل انضمام كوتينيو شرارة التألق

يأمل بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أن تنتقل حماسة جماهيره إزاء انضمام لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو هذا الأسبوع لأرض الملعب عندما يحل ضيفًا على شالكه بعد غد السبت.

وكانت بداية بايرن محبطة للموسم الجديد بعد خسارته أمام بروسيا دورتموند في كأس السوبر الألمانية ثم تعادله 2-2 بملعبه مع هيرتا برلين في الجولة الافتتاحية للدوري.

وأي تعثر آخر أمام شالكه سيدق أجراس الإنذار في بايرن الفائز باللقب في المواسم السبعة الماضية.

ومع انتهاء دورتموند منافسه على اللقب من أغلب صفقاته في مايو/ أيار، لم تكن جماهير بايرن سعيدة بعدم نشاط النادي البافاري في سوق الانتقالات لكن كل شيء تغير الأسبوع الماضي.

وأكمل بايرن إجراءات التعاقد على سبيل الإعارة مع إيفان بريشيتش جناح إنتر ميلان وكوتينيو لاعب برشلونة كما ضم الفرنسي الشاب ميكائيل كويزانس.

ويغلق باب الانتقالات في ألمانيا الأسبوع المقبل.

وكان كوتينيو، الذي انتقل لبرشلونة من ليفربول في يناير/ كانون الثاني العام الماضي مقابل حوالي 170 مليون دولار، ثالث أغلى لاعب في العالم لكنه فشل في تقديم ما كان يفعله باستاد أنفيلد في قطالونيا.

وقال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن، الذي دعا النادي دائمًا لدعم صفوفه إذا أراد الاستمرار على القمة، إن كوتينيو لاعب مؤثر.

وأضاف المهاجم البولندي ”لاعبون مثله بوسعهم تحديد ما إذا كنت ستفوز بالمباراة أو لا. في وجود لاعب مثله نستطيع اللعب دون مشاكل من أول مباراة“.

وليس من الواضح ما إذا كان كوتينيو سيشارك ضد شالكه لكنه وُصف بأنه في حالة ممتازة بعدما اجتاز الفحص الطبي يوم الأحد.

ويدرك اللاعب ومدربه نيكو كوفاتش أن عليه ترك بصمة سريعة حتى يكون الانتقال مفيدًا للطرفين.

وأبرم بايرن صفقة إعارة مقابل 8.5 مليون يورو (9.44 مليون دولار) بالإضافة لراتبه لكنه يدرك أن الانتقال سيعتبر ناجحًا فقط إذا تعاقد معه في نهاية الموسم بشكل نهائي مقابل 120 مليون يورو.

ويحل دورتموند، الذي بدأ مشواره بفوز ساحق 5-1 على أوغسبورغ، ضيفًا على كولونيا غدًا الجمعة.