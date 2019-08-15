ترشيح فريتس كيلر رئيس فرايبورغ لرئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم

اقترح الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، تولي فريتس كيلر، رئاسة الاتحاد، حيث يستعد أكبر اتحاد رياضي في العالم لإنهاء بحثه عن خليفة لراينهارد غريندل، الذي استقال في أبريل/ نيسان الماضي.

وأصبح كيلر، رئيس فرايبورغ منذ 2010، الاسم الوحيد الذي اقترحته لجنة مسؤولة عن اختيار رئيس جديد للاتحاد الذي يضم سبعة ملايين عضو.

واستقال غريندل من منصبه بعد وقوعه تحت ضغط بسبب دخل تلقاه من شركة تابعة للاتحاد الألماني وساعة هدية حصل عليها من رجل الأعمال الأوكراني ومسؤول كرة القدم غريغوري سوركيس.

وغريندل ثالث رئيس للاتحاد الألماني يتورط في فضيحة بعد سلفيه فولفغانغ نيرسباخ وتيو تسفانتسيغر عقب توجيه اتهامات لهما في سويسرا هذا الشهر بسبب دفع مبالغ تتعلق بتنظيم كأس العالم 2006.

ويأمل الاتحاد الألماني في أن ينجح كيلر، الذي تولى منصب نائب رئيس فرايبورغ في 1991، في تحقيق الاستقرار لأكبر اتحاد رياضي في العالم.

وقال راينر كوخ، نائب رئيس الاتحاد في بيان: ”فريتس كيلر بلا شك شخصية غير عادية ويملك كافة الإمكانات لتولي رئاسة الاتحاد. مقتنعون بأنه الشخص المناسب لمستقبل الاتحاد الألماني لكرة القدم“.

وأصبح كيلر (62 عامًا) عضوًا في مجلس رابطة الدوري الألماني منذ 2016، وسيتم اقتراح اسمه على الاتحادات الفرعية في ألمانيا قبل ترشيحه رسميًّا لخوض الانتخابات المقررة في الـ 27 من سبتمبر/ أيلول المقبل.