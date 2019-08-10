انهيار سقف ملعب ألكمار الهولندي بسبب الرياح (فيديو)

انهار جزء كبير من سقف استاد ألكمار الهولندي بفعل الرياح الشديدة، حيث كشفت صورة مروعة هبوط سقف المقصورة.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية نقلًا عن مصادر هولندية أن المدرجات والسقف انهارا بسبب رياح قوية ضربت جنوب هولندا لكن الملعب لم يكن به أي من الجماهير.

ويسع الاستاد نحو 25 ألف متفرج ويقع في مدينة ألكمار التي تبعد عن العاصمة أمستردام نحو 25 ميلًا.

وبناء على هذا الانهيار سيتم تغيير ملعب مباراة الفريق ضد إف سي ماريوبول ضمن الدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي.

وعانى ألكمار من صدمة سابقة عام 2013 باندلاع حريق في الملعب خلال مباراة في الدوري الأوروبي أمام أتروميتوس اليوناني تسبب في إلغاء المباراة في 57 دقيقة.

Dak AZ-stadion dus ingestort. Schokkend. Gelukkig was er geen wedstrijd. pic.twitter.com/JkhCeArjr4 — Brian Wijker (@BrianWijker) August 10, 2019

وخلال تقدم الفريق اليوناني بهدف نظيف في مباراة الإياب، لكنه كان متأخرًا 3-2 في مجموع المباراتين ، اضطر المتفرجون إلى إخلاء الملعب بسبب الحريق.

وخاض الفريق الهولندي الدقائق 33 المتبقية من المباراة ضد نظيره اليوناني في اليوم التالي وقد سجل ضيوف هدفًا آخر لكنه ودع البطولة بفارق الأهداف خارج الأرض.