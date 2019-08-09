ميتز الفرنسي يخطف ريبيري من نادي النصر السعودي

كشفت صحيفة فرانس فوتبول ”الفرنسية“، الجمعة، أن النجم فرانك ريبيري قرر العودة إلى فريق ميتز الفرنسي بشكل رسمي، بعد نهاية مسيرته الطويلة مع فريق بايرن ميونخ الألماني.

وبحسب ما نقلت ”فرانس فوتبول“، فإن اللاعب وقع عقدًا مع ناديه الفرنسي السابق لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

ولعب ريبيري لصالح ميتز خلال عام 2004، ليتعرف عليه الجميع من خلال هذا الفريق قبل انتقاله إلى تركيا ثم مارسيليا، ومن فرنسا إلى بايرن ميونخ ليبدأ مسيرة طويلة مع النادي البافاري.

وكانت تقارير قد ربطت اللاعب بالنصر، وأن النادي السعودي قد أرسل عرضًا رسميًا لضم اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا.