الاتحاد الأرجنتيني يؤكد استمرار سكالوني مدربًا للمنتخب في تصفيات كأس العالم 2022

الاتحاد الأرجنتيني يؤكد استمرار سكالوني مدربًا للمنتخب في تصفيات كأس العالم 2022

المصدر: فريق التحرير

كشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن استمرار المدرب ليونيل سكالوني مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، حتى كأس العالم 2022، وذلك بعد أن كان يعمل بصفة مؤقتة.

وكشف الاتحاد الأرجنتيني في بيان مقتضب: ”قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استمرار ليونيل سكالوني على رأس المنتخب الأول خلال التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022“.

وكان سكالوني أحد أعضاء الطاقم الفني للمدرب السابق الأرجنتيني خورخي سامباولي، قبل أن يتسلم القيادة الفنية، عقب خروج المنتخب اللاتيني من مونديال روسيا من ثمن النهائي على يد فرنسا، التي تسببت في إقالة سامباولي.

وبناء على النتائج الإيجابية التي حققها سكالوني مع ”راقصي التانغو“، قرر الاتحاد الأرجنتيني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استمراره في منصبه حتى بطولة كوبا أمريكا 2019 التي احتضنتها البرازيل الشهر الماضي، وودعت فيها الأرجنتين من نصف النهائي.

ويتكون الطاقم الفني لسكالوني من نجوم سابقين في الأرجنتين، هم المدافعان والتر صامويل وأيالا ولاعب الوسط بابلو آيمار، هذا بالإضافة لسيزار لويس مينوتي، الذي يعمل مديرًا للمنتخبات الوطنية.

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