بايرن ميونخ يكتسح فنربخشه بسداسية في بطولة كأس ”أودي“ الودية (فيديو)

اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء، منافسه فنربخشه التركي بستة أهداف لهدف، في نصف نهائي بطولة ”أودي“ الودية لكرة القدم، المقامة في ألمانيا.

سيطر البايرن على مجريات الشوط الأول، ونجح في تسجيل 5 أهداف عن طريق توماس مولر (هدفين)، الثاني له من ضربة جزاء، في الدقيقتين 31 و44، والبرتغالي ريناتو سانشيز وليون غوريتسكا والفرنسي كينغسيلي كومان في الدقائق 22 و28 و40 من زمن المباراة.

في الشوط الثاني، زاد البايرن ضغطه، وأضاف الهدف السادس عن طريق مولر في الدقيقة 58.

بعدها عاد فنربخشه ليتماسك، ونجح في تسجيل هدف لتقليص الفارق عبر الألماني ماكس كروز في الدقيقة 64.

بهذه النتيجة، ضرب البايرن موعدًا مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المباراة النهائية للبطولة الودية.

وسيواجه فنربخشه ريال مدريد الإسباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.