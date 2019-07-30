طرابزون سبور يخسر طعنًا أمام المحكمة الرياضية بشأن لقب الدوري التركي 2010-2011

أصبحت آمال طرابزون سبور في تغيير نتيجة الدوري التركي لكرة القدم في موسم 2010-2011، الذي أنهاه في المركز الثاني خلف فناربخشه المبتلى بالفضائح، في مهب الريح بعد رفض طعن قدمه أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وبدأ النزاع الطويل بين الناديين عندما تورط ثلاثة من مسؤولي فناربخشه، من بينهم رئيس النادي، في فضيحة تلاعب بالنتائج في موسم 2010-2011.

وعاقب الاتحاد التركي لكرة القدم المسؤولين الثلاثة في مايو أيار 2012 لكنه لم يعاقب النادي.

وقضت محكمة بمعاقبة رئيس النادي عزيز يلدريم، الذي نفى الاتهامات، بالسجن ست سنوات لكن أطلق سراحه بجانب 35 متهمًا آخر بعد استئناف في 2015.

وحث طرابزون سبور الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كثيرًا على التدخل وفقًا لميثاق الفيفا للانضباط، وتجريد فناربخشه من لقب الدوري في 2010-2011 ومنحه لطرابزون.

وقال الفيفا إن لجنته التأديبية ”ليست في موقف يسمح لها بالتدخل“، وإن طرابزون لم يفِ بشروط تقديم استئناف أمام لجنة الطعون لأنها لم تكن طرفًا في الإجراءات الأصلية بين الاتحاد التركي وفناربخشه.

وقدم طرابزون طعنًا أمام محكمة التحكيم الرياضية في مايو أيار 2018، وتم النظر فيه في مارس آذار من العام الحالي.

وقالت المحكمة الرياضية في بيان اليوم الثلاثاء: ”بعد دراسة الأدلة، وجدت محكمة التحكيم الرياضية أن طرابزون سبور ليست له صفة في التظلم أمام لجنة الطعون في الفيفا“.