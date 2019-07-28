الجزائري الدولي رياض بودبوز ينتقل إلى سانت إيتيين الفرنسي

الجزائري الدولي رياض بودبوز ينتقل إلى سانت إيتيين الفرنسي

المصدر: رويترز

أعلن سانت إيتيين، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، يوم السبت، تعاقده مع لاعب الوسط الجزائري الدولي رياض بودبوز في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها.

وقال سانت إيتيين، في حسابه على تويتر، اليوم السبت، إن بودبوز (29 عامًا) وقع عقدًا حتى 2022 قادمًا من ريال بيتيس الإسباني.

وبدأ بودبوز الفرنسي المولد مسيرته مع سوشو ولعب بعدها في صفوف باستيا ومونبلييه قبل انتقاله لإسبانيا في 2017. ولم ينجح بودبوز في الحصول على مكان أساسي في تشكيلة بيتيس الذي أعاره في النصف الثاني من الموسم الماضي إلى سيلتا فيغو.

وشارك بودبوز في 25 مباراة دولية لكنه لم يكن ضمن تشكيلة الجزائر الفائزة بكأس الأمم الأفريقية في مصر هذا الشهر.

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