الجزائري الدولي رياض بودبوز ينتقل إلى سانت إيتيين الفرنسي

أعلن سانت إيتيين، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، يوم السبت، تعاقده مع لاعب الوسط الجزائري الدولي رياض بودبوز في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها.

وقال سانت إيتيين، في حسابه على تويتر، اليوم السبت، إن بودبوز (29 عامًا) وقع عقدًا حتى 2022 قادمًا من ريال بيتيس الإسباني.

???? Encore plus de Vert ???? pic.twitter.com/GQowmu1Eor — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 27, 2019

وبدأ بودبوز الفرنسي المولد مسيرته مع سوشو ولعب بعدها في صفوف باستيا ومونبلييه قبل انتقاله لإسبانيا في 2017. ولم ينجح بودبوز في الحصول على مكان أساسي في تشكيلة بيتيس الذي أعاره في النصف الثاني من الموسم الماضي إلى سيلتا فيغو.

وشارك بودبوز في 25 مباراة دولية لكنه لم يكن ضمن تشكيلة الجزائر الفائزة بكأس الأمم الأفريقية في مصر هذا الشهر.