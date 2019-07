مدرب دينامو بوخارست يتعرض لأزمة قلبية أثناء مباراة بالدوري الروماني (فيديو)

سيطرت حالة من الصدمة على لاعبي فريق دينامو بوخارست الروماني بعد تعرض يوجين نيغوي، المدير الفني للفريق، إلى أزمة قلبية استدعت إسعافه على أرضية ملعب مباراة الفريق أمام منافسه كرايوفا ضمن منافسات الدوري الروماني.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن المدير الفني البالغ من العمر 51 عامًا خلال جلوسه على مقاعد البدلاء لمتابعة المباراة شعر بأزمة قلبية، وتم استدعاء سيارة إسعاف وتم نقله بشكل سريع إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة.

Worrying scenes at Dinamo – Craiova! Dinamo manager Eugen Neagoe has been taken to hospital in an ambulance after collapsing during the game with a suspected cardiac arrest. #Liga1 pic.twitter.com/18yvvt4S4B

— Alecs Stam (@AlecsStam) July 21, 2019