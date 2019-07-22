مدرب دينامو بوخارست يتعرض لأزمة قلبية أثناء مباراة بالدوري الروماني (فيديو)

سيطرت حالة من الصدمة على لاعبي فريق دينامو بوخارست الروماني بعد تعرض يوجين نيغوي، المدير الفني للفريق، إلى أزمة قلبية استدعت إسعافه على أرضية ملعب مباراة الفريق أمام منافسه كرايوفا ضمن منافسات الدوري الروماني.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن المدير الفني البالغ من العمر 51 عامًا خلال جلوسه على مقاعد البدلاء لمتابعة المباراة شعر بأزمة قلبية، وتم استدعاء سيارة إسعاف وتم نقله بشكل سريع إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة.

Worrying scenes at Dinamo – Craiova! Dinamo manager Eugen Neagoe has been taken to hospital in an ambulance after collapsing during the game with a suspected cardiac arrest. #Liga1 pic.twitter.com/18yvvt4S4B — Alecs Stam (@AlecsStam) July 21, 2019

وتابعت الصحيفة البريطانية أن عددًا كبيرًا من اللاعبين أجهشوا بالبكاء بعد رؤية المدير الفني للفريق مصابًا بأزمة قلبية وحالته غير مستقرة والتي يبدو أنها جاءت نتيجة خسارة الفريق المباراة بهدفين دون رد، وتم إيقاف المباراة لمدة 15 دقيقة حتى تم نقل المدير الفني إلى المستشفى.

ووفقًا لصحيفة ”غازيتا سبورت ريلور“ الرومانية، فإن حالة المدير الفني استقرت بعد نقله إلى المستشفى وتم الإبقاء عليه حتى يقوم بإجراء المزيد من الفحوصات الطبية.

⚽️???????? Eugen Neagoe, treinador do Dinamo Bucareste, colapsou durante o derby frente ao Universitatea Craiova. O técnico foi ressuscitado na ambulância e está já no hospital. A parte mais chocante? O jogo está a decorrer.pic.twitter.com/a6h4RpwOyO — Universo do Desporto (@U_Desporto) July 21, 2019

وحسب صحيفة ”دايلي ميل“، فأول الكلمات التي نطقها المدرب الروماني كانت: ”كم النتيجة“.

وخسر فريقه اللقاء 2-0 ولا يعرف إن كان يوجين نيغوي سيكمل مهمته كمدرب للفريق أو يستقيل لكون الأطباء أكدوا أن حالته مستقرة لكنه يحتاج لوقت طويل من الراحة.