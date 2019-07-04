بيرو تضرب تشيلي بثلاثية وتتأهل لمواجهة البرازيل في نهائي كوبا أمريكا (فيديو)

تأهلت بيرو لمواجهة البرازيل البلد المستضيف في نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزها 3-صفر على تشيلي حاملة اللقب الليلة الماضية.

وسقطت تشيلي أمام سرعة وطموح بيرو التي ظهرت بشكل مختلف تمامًا عن الفريق الذي أحرز ثلاثة أهداف فقط في طريقه إلى الدور قبل النهائي وخسر 5-صفر أمام البرازيل في دور المجموعات.

واحتاجت بيرو إلى 20 دقيقة لافتتاح التسجيل عندما وصلت ركلة ركنية إلى إديسون فلوريس الذي سدد كرة مباشرة في الشباك من عند القائم البعيد.

GOAL ⚽️ Flores slams it into the back of the net! #Peru have the lead against the defending champions. ???????? 0 – 1 ????????#beINCopa #CHIPER #CopaAmerica pic.twitter.com/L6D8RyQh8l — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 4, 2019

وضاعفت بيرو الفارق في الدقيقة 37 بعد خطأ فادح من الحارس جابرييل أرياس الذي خرج لقطع تمريرة طويلة لكن أندريه كارييو وصل للكرة أولا.

وأرسل كارييو تمريرة عرضية إلى يوشيمار يوتون الذي سيطر على الكرة بصدره ثم سددها مباشرة في المرمى الخالي.

وتحسن أداء تشيلي كثيرًا في الشوط الثاني لكن محاولاتها على المرمى ذهبت خارج الملعب أو في يد الحارس بيدرو جاليسي.

وأنهى القائد باولو جيريرو الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يكمل جاليسي ليلته الرائعة عندما أنقذ ركلة جزاء سددها إدواردو فارجاس باستهانة قبل صفارة النهاية.

وقال غاري ميديل لاعب وسط تشيلي ”بيرو لعبت بشكل جيد وتستحق بلوغ النهائي. هذا يؤلمنا لأننا أردنا الفوز بلقب آخر. اتيحت لنا بعض الفرص في الشوط الثاني لكننا لم نستغلها“.

وستلعب بيرو ضد البرازيل في النهائي باستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو يوم الأحد.

وقال جيريرو إن بيرو وضعت الهزيمة أمام البرازيل في دور المجموعات خلف ظهرها وستبدأ التخطيط من أجل حصد اللقب لأول مرة منذ 1975.

وأضاف ”أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد وقدمنا كل التضحيات. لعبنا بفاعلية ونستحق الوصول إلى النهائي“.

وتابع ”نحن بحاجة للراحة والتفكير في البرازيل. ستكون مباراة نهائية صعبة جدًا“.