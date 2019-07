بيرو تضرب تشيلي بثلاثية وتتأهل لمواجهة البرازيل في نهائي كوبا أمريكا (فيديو)

تأهلت بيرو لمواجهة البرازيل البلد المستضيف في نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزها 3-صفر على تشيلي حاملة اللقب الليلة الماضية.

وسقطت تشيلي أمام سرعة وطموح بيرو التي ظهرت بشكل مختلف تمامًا عن الفريق الذي أحرز ثلاثة أهداف فقط في طريقه إلى الدور قبل النهائي وخسر 5-صفر أمام البرازيل في دور المجموعات.

واحتاجت بيرو إلى 20 دقيقة لافتتاح التسجيل عندما وصلت ركلة ركنية إلى إديسون فلوريس الذي سدد كرة مباشرة في الشباك من عند القائم البعيد.

GOAL ⚽️ Flores slams it into the back of the net! #Peru have the lead against the defending champions.

???????? 0 – 1 ????????#beINCopa #CHIPER #CopaAmerica pic.twitter.com/L6D8RyQh8l

