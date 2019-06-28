تجدد إصابة نابي كيتا وشكوك حول مشاركته في مباراة غينيا وبورندي بأمم أفريقيا

لم تدم الفرحة بعودة نابي كيتا من الإصابة طويلًا، بعد أن أعلن منتخب غينيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه لا يضمن مشاركة مهاجم ليفربول في آخر مباريات الفريق في دور المجموعات أمام بوروندي، والتي يتعين على غينيا الفوز فيها للحصول على فرصة للتأهل إلى دور الستة عشر في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر.

ولعب كيتا أساسيًا لأول مرة منذ ما يقرب من شهرين في المواجهة أمام نيجيريا في المجموعة الثانية في الإسكندرية، الأربعاء الماضي، لكنه اضطر إلى الخروج بعد 70 دقيقة من المباراة التي انتهت بخسارة غينيا 1-صفر.

كما شارك كيتا بديلًا في التعادل 2-2 مع مدغشقر، السبت الماضي، في أول ظهور له منذ الإصابة التي لحقت به في مباراة ليفربول ضد برشلونة بدوري أبطال أوروبا في 12 مايو أيار.

وقال الاتحاد الغيني لكرة القدم في بيان: ”دفع كيتا ثمن عدة تدخلات قوية أمام نيجيريا وخضع لفحص طبي أمس الخميس، رغم عدم وجود إصابة خطيرة إلا أن نابي ليس واثقًا من قدرته على المشاركة أمام بوروندي. غادر الفندق لمواصلة تلقي العلاج بينما خاض باقي أفراد المنتخب التدريب اليوم الجمعة“.

وستلعب غينيا أمام بوروندي بعد غدٍ الأحد في القاهرة، وتحتاج إلى الفوز حتى تتاح لها فرصة التأهل لأدوار خروج المغلوب.