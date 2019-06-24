استبعاد لاعب منتخب الكاميرون من كأس أمم أفريقيا بسبب مشاكل في القلب

قرر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اليوم الإثنين، استبعاد لاعبه جويل تاغو، من القائمة المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر لأسباب طبية.

وأعلن الاتحاد الكاميروني في بيان رسمي أن طبيب المنتخب الكاميروني ويليام ناجاتشو أكد أن جويل تاغو يعاني مشكلة في الشريان التاجي للقلب، وتم الاشتباه في ذلك أثناء معسكر المنتخب في قطر، وتأكد الأمر في مصر.

وأوضح البيان أن جويل تاغو يواجه خطر الموت المفاجئ حال استمراره.

وأضاف الاتحاد الكاميروني أنه تقدم بطلب لاستبدال اللاعب وسط مشاعر حزينة من جانب اللاعبين والجهاز الفني.

ويفتتح منتخب الكاميرون حامل اللقب، مشواره في كأس الأمم الأفريقية غدًا الثلاثاء، عندما يلاقي غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة السادسة، التي تضم إلى جانب غينيا بيساو كلًا من غانا وبنين.