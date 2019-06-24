ليونيل ميسي ينتقد ملاعب كوبا أمريكا بعد مباراة الأرجنتين ضد قطر

وجه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، انتقادات للملاعب التي تقام عليها بطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، مؤكدًا أنه من الصعب اللعب على ملاعب بهذا السوء.

وجاءت تصريحات ميسي عقب تأهل الأرجنتين إلى دور الثمانية، أمس الأحد، إثر فوزها في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية على قطر، بنتيجة 2/0، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال نجم برشلونة: ”كل الملاعب التي لعبنا عليها كانت سيئة للغاية، ارتداد الكرة (بعد ارتطامها بأرضية الملعب) قوي للغاية، تحتاج إلى قدر أكبر من السيطرة لإيقافها، اللعب على هذا النحو صعب للغاية“.

ومن جانبها، قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن عشب ملعب بورتو أليغري، الذي أقيمت عليه مباراة أمس، كان في حالة سيئة للغاية، حيث كان جافًا، وكانت هناك أيضًا بعض المناطق التي خلت من أي أثر للعشب.

وفي ذات الصدد، قال المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني: ”أريد التحدث مجددًا عن الملعب، لا أرغب في نسيان ذلك.. لقد انتقدوني لأنهم يعتقدون أنني أقول هذا كعذر، ولكن لا يمكن اللعب في هذا الملعب“.