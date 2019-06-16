مباراة الأرجنتين وكولومبيا.. اشتباك عنيف بين اللاعبين بعد تدخل قوي من كوادرادو على ميسي (فيديو)

شهدت مباراة الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين، وكانت أبرزها تدخل جناح كولومبيا خوان كوادرادو على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 60 من اللقاء.

وتدخل جناح يوفنتوس بقوة على نجم برشلونة، وهو ما أدى إلى شجار بين لاعبي المنتخبين، إذ تدخل لاعبو الأرجنتين لمهاجمة لاعب كولومبيا الذي سانده زملاؤه.

واكتفى الحكم بتوجيه إنذار لكوادرادو في الدقيقة 60، لكن اللقاء شهد أيضًا تدخلات قوية من بعض لاعبي الأرجنتين أمام لاعبي كولومبيا وأدت لاحتجاجات ومطالبات ببطاقات حمراء.

وأحرز روجر مارتينيز هدفًا بتسديدة مذهلة ليقود كولومبيا للفوز 2-صفر على الأرجنتين في المجموعة الثانية بكأس كوبا أمريكا، يوم السبت.

كوبا امريكا | الارجنتين 0 × 0 كولومبيا | لقطة سقوط ميسي بسبب تدخل كوادرادو لا يطوفكم لاعبين الارجنتين ???????????????????????????????????? كلهم جو فزعة لميسي ???????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/5KqtE8aIIw — ريزو يتابع الارجنتين (@XS40SW) June 15, 2019

وفي الوقت الذي بدأت فيه الأرجنتين فرض السيطرة على كولومبيا استحوذ البديل مارتينيز على الكرة ناحية اليسار وتوغل بسرعة ثم أطلق تسديدة رائعة من حافة المنطقة في الشباك في الدقيقة 71.

وضمن البديل دوفان زاباتا انتصار كولومبيا بعدما قابل تمريرة عرضية من جيفرسون ليرما وسدد من مدى قريب بقوة في الدقيقة 86.

وظهرت كولومبيا بشكل أفضل في الشوط الأول لكن أداء الأرجنتين تطور كثيرًا بعد مشاركة رودريجو دي بول بدلاً من أنخيل دي ماريا في الشوط الثاني وحصل القائد ليونيل ميسي على بعض المساحات لصناعة الخطورة وكان قريبًا من التسجيل قبل الهدفين.

وحققت كولومبيا فوزها الأول على الأرجنتين منذ كوبا أمريكا 2007.

وتتصدر كولومبيا المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بينما تلعب قطر مع باراجواي في المجموعة ذاتها يوم الأحد.