مباراة الأرجنتين وكولومبيا.. اشتباك عنيف بين اللاعبين بعد تدخل قوي من كوادرادو على ميسي (فيديو)

مباراة الأرجنتين وكولومبيا.. اشتباك عنيف بين اللاعبين بعد تدخل قوي من كوادرادو على ميسي (فيديو)

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شهدت مباراة الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين، وكانت أبرزها تدخل جناح كولومبيا خوان كوادرادو على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 60 من اللقاء.

وتدخل جناح يوفنتوس بقوة على نجم برشلونة، وهو ما أدى إلى شجار بين لاعبي المنتخبين، إذ تدخل لاعبو الأرجنتين لمهاجمة لاعب كولومبيا الذي سانده زملاؤه.

واكتفى الحكم بتوجيه إنذار لكوادرادو في الدقيقة 60، لكن اللقاء شهد أيضًا تدخلات قوية من بعض لاعبي الأرجنتين أمام لاعبي كولومبيا وأدت لاحتجاجات ومطالبات ببطاقات حمراء.

وأحرز روجر مارتينيز هدفًا بتسديدة مذهلة ليقود كولومبيا للفوز 2-صفر على الأرجنتين في المجموعة الثانية بكأس كوبا أمريكا، يوم السبت.

وفي الوقت الذي بدأت فيه الأرجنتين فرض السيطرة على كولومبيا استحوذ البديل مارتينيز على الكرة ناحية اليسار وتوغل بسرعة ثم أطلق تسديدة رائعة من حافة المنطقة في الشباك في الدقيقة 71.

وضمن البديل دوفان زاباتا انتصار كولومبيا بعدما قابل تمريرة عرضية من جيفرسون ليرما وسدد من مدى قريب بقوة في الدقيقة 86.

وظهرت كولومبيا بشكل أفضل في الشوط الأول لكن أداء الأرجنتين تطور كثيرًا بعد مشاركة رودريجو دي بول بدلاً من أنخيل دي ماريا في الشوط الثاني وحصل القائد ليونيل ميسي على بعض المساحات لصناعة الخطورة وكان قريبًا من التسجيل قبل الهدفين.

وحققت كولومبيا فوزها الأول على الأرجنتين منذ كوبا أمريكا 2007.

وتتصدر كولومبيا المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بينما تلعب قطر مع باراجواي في المجموعة ذاتها يوم الأحد.