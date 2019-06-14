NBA.. تورونتو رابتورز يهزم غولدن ستيت ويحرز لقب دوري السلة الأمريكي لكرة السلة

أصبح تورونتو رابتورز أول فريق كندي يحرز لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد تغلبه 114/110 على غولدن ستيت وريورز حامل اللقب في آخر موسمين الليلة الماضية.

وفاز رابتورز 4/2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات وحرم وريورز من لقبه الرابع في 5 كواسم.

وهذا هو أول لقب كبير لمدينة تورونتو منذ فوز تورونتو بلو جايز بلقب دوري البيسبول الأمريكي للمحترفين في 1993.

وفاز كواي ليونارد لاعب تورنتو رابتورز بجائزة أفضل لاعب في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الثانية في مسيرته بعدما قاد فريقه للفوز على غولدن ستيت وريورز الليلة الماضية.

وانضم ليونارد، الذي نال الجائزة للمرة الأولى في 2014 مع سان أنطونيو سبيرز، إلى كريم عبدالجبار وليبرون جيمس وهم فقط من فازوا بالجائزة مع فريقين مختلفين.